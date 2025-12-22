$42.250.09
ЄС продовжив економічні санкції проти росії ще на пів року

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Європейський Союз продовжив економічні санкції проти росії ще на шість місяців, до 31 липня 2026 року. Ці заходи, запроваджені у 2014 році та розширені з лютого 2022 року, охоплюють торгівлю, фінанси, енергетику та інші сектори.

ЄС продовжив економічні санкції проти росії ще на пів року

ЄС продовжив економічні санкції проти рф ще на 6 місяців у межах санкційного режиму за агресивну війну росії проти України, повідомили у Раді ЄС 22 грудня, пише УНН.

Сьогодні Рада (ЄС) продовжила обмежувальні заходи ЄС з огляду на продовження дій російської федерації, що дестабілізують ситуацію в Україні, ще на 6 місяців, до 31 липня 2026 року

- ідеться у повідомленні.

Як вказано, ці економічні заходи, запроваджені у 2014 році, були значно розширені з лютого 2022 року у відповідь на неспровоковану, невиправдану та незаконну військову агресію росії проти України.

Наразі вони складаються з широкого спектру секторальних заходів, включаючи обмеження на торгівлю, фінанси, енергетику, технології та товари подвійного використання, промисловість, транспорт та предмети розкоші. Вони також охоплюють: заборону на імпорт або передачу нафти морським шляхом та деяких нафтопродуктів з росії до ЄС, відключення від SWIFT кількох російських банків та призупинення діяльності та ліцензій на мовлення в ЄС кількох дезінформаційних ЗМІ, що підтримуються кремлем. Окрім того, конкретні заходи дозволяють ЄС протидіяти обходу санкцій.

Доповнення

Окрім економічних санкцій проти російської федерації, ЄС запровадив різні види заходів у відповідь на дестабілізуючі дії росії проти України. До них належать: обмеження економічних відносин з незаконно анексованим Кримом та містом Севастополь, а також непідконтрольними уряду територіями України в Донецькій, Херсонській, Луганській та Запорізькій областях; індивідуальні обмежувальні заходи (заморожування активів та обмеження на поїздки) щодо широкого кола фізичних та юридичних осіб, а також дипломатичні заходи.

Юлія Шрамко

