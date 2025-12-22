ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода
Киев • УНН
Европейский Союз продлил экономические санкции против россии еще на шесть месяцев, до 31 июля 2026 года. Эти меры, введенные в 2014 году и расширенные с февраля 2022 года, охватывают торговлю, финансы, энергетику и другие секторы.
ЕС продлил экономические санкции против рф еще на 6 месяцев в рамках санкционного режима за агрессивную войну россии против Украины, сообщили в Совете ЕС 22 декабря, пишет УНН.
Сегодня Совет (ЕС) продлил ограничительные меры ЕС ввиду продолжения действий российской федерации, дестабилизирующих ситуацию в Украине, еще на 6 месяцев, до 31 июля 2026 года
Как указано, эти экономические меры, введенные в 2014 году, были значительно расширены с февраля 2022 года в ответ на неспровоцированную, неоправданную и незаконную военную агрессию россии против Украины.
В настоящее время они состоят из широкого спектра секторальных мер, включая ограничения на торговлю, финансы, энергетику, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши. Они также охватывают: запрет на импорт или передачу нефти морским путем и некоторых нефтепродуктов из россии в ЕС, отключение от SWIFT нескольких российских банков и приостановку деятельности и лицензий на вещание в ЕС нескольких дезинформационных СМИ, поддерживаемых Кремлем. Кроме того, конкретные меры позволяют ЕС противодействовать обходу санкций.
Дополнение
Помимо экономических санкций против российской федерации, ЕС ввел различные виды мер в ответ на дестабилизирующие действия россии против Украины. К ним относятся: ограничения экономических отношений с незаконно аннексированным Крымом и городом Севастополь, а также неподконтрольными правительству территориями Украины в Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областях; индивидуальные ограничительные меры (замораживание активов и ограничения на поездки) в отношении широкого круга физических и юридических лиц, а также дипломатические меры.
