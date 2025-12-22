$42.250.09
10:23
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
10:14
ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода
07:25
Гарантии безопасности для Украины зависят от путина - Politico
22 декабря, 01:25
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
21 декабря, 20:13
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
Теги
Авторы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Аккумуляторный бум в Китае: ИИ и "зеленая" энергетика вызвали рекордный спрос22 декабря, 01:43 • 18678 просмотра
Золотая лихорадка: цена на драгоценный металл достигла исторического максимума - $438022 декабря, 02:28 • 17184 просмотра
"Почитать родителей, а не отправлять деньги в Украину": Вэнс назвал приоритеты администрации Трампа22 декабря, 02:55 • 23069 просмотра
Переговоры в Майами завершены: спецпосланник путина дмитриев покинул Флориду22 декабря, 03:48 • 25404 просмотра
ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов за сутки, общие потери врага приближаются к 1,2 млн - ГенштабPhoto04:50 • 22548 просмотра
публикации
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 38364 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 60937 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 94783 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 131959 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 100049 просмотра
УНН Lite
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto07:59 • 9214 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет07:57 • 7930 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 24426 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 25695 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20 декабря, 15:32 • 37547 просмотра
ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода

Киев • УНН

 • 534 просмотра

Европейский Союз продлил экономические санкции против россии еще на шесть месяцев, до 31 июля 2026 года. Эти меры, введенные в 2014 году и расширенные с февраля 2022 года, охватывают торговлю, финансы, энергетику и другие секторы.

ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода

ЕС продлил экономические санкции против рф еще на 6 месяцев в рамках санкционного режима за агрессивную войну россии против Украины, сообщили в Совете ЕС 22 декабря, пишет УНН.

Сегодня Совет (ЕС) продлил ограничительные меры ЕС ввиду продолжения действий российской федерации, дестабилизирующих ситуацию в Украине, еще на 6 месяцев, до 31 июля 2026 года

- говорится в сообщении.

Как указано, эти экономические меры, введенные в 2014 году, были значительно расширены с февраля 2022 года в ответ на неспровоцированную, неоправданную и незаконную военную агрессию россии против Украины.

В настоящее время они состоят из широкого спектра секторальных мер, включая ограничения на торговлю, финансы, энергетику, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши. Они также охватывают: запрет на импорт или передачу нефти морским путем и некоторых нефтепродуктов из россии в ЕС, отключение от SWIFT нескольких российских банков и приостановку деятельности и лицензий на вещание в ЕС нескольких дезинформационных СМИ, поддерживаемых Кремлем. Кроме того, конкретные меры позволяют ЕС противодействовать обходу санкций.

Дополнение

Помимо экономических санкций против российской федерации, ЕС ввел различные виды мер в ответ на дестабилизирующие действия россии против Украины. К ним относятся: ограничения экономических отношений с незаконно аннексированным Крымом и городом Севастополь, а также неподконтрольными правительству территориями Украины в Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областях; индивидуальные ограничительные меры (замораживание активов и ограничения на поездки) в отношении широкого круга физических и юридических лиц, а также дипломатические меры.

ЕС готовит 20-й пакет санкций против россии, ожидается в начале 2026 года - выводы19.12.25, 08:56 • 3449 просмотров

Юлия Шрамко

