Ексклюзив
10:33 • 14 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
10:23 • 402 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
10:14 • 978 перегляди
ЄС продовжив економічні санкції проти росії ще на пів року
07:25 • 10958 перегляди
Гарантії безпеки для України залежать від путіна - Politico
22 грудня, 01:25 • 25934 перегляди
Стовпи вогню над Таманню: дрони паралізували роботу стратегічного порту в рф
21 грудня, 20:13 • 39390 перегляди
Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
Ексклюзив
21 грудня, 12:47 • 43262 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
21 грудня, 09:49 • 49486 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
21 грудня, 09:21 • 42932 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 52227 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко

Київ • УНН

 • 384 перегляди

Україна отримує транш у розмірі 2,3 мільярда євро в рамках Ukraine Facility. Загальна підтримка ЄС Україні з початку повномасштабного вторгнення досягла 187,3 мільярда євро.

Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко

Україна сьогодні отримує 2,3 мільярда євро траншу в межах інструменту Ukraine Facility від ЄС, повідомила Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко у X у понеділок, пише УНН.

Сьогодні Україна отримує транш обсягом 2,3 мільярда євро в межах (інструменту ЄС) Ukraine Facility

- написала Свириденко.

Зі слів Прем'єра, у 2025 році підтримка ЄС - через позики ERA з використанням прибутків від активів рф та Ukraine Facility - "забезпечила близько 29 мільярдів євро бюджетного фінансування для України". "Це стратегічна, передбачувана підтримка, яка забезпечує функціонування української держави в умовах воєнного часу", - вказала Свириденко.

Як повідомила Свириденко, з початку повномасштабного вторгнення росії загальна підтримка ЄС Україні досягла 187,3 мільярда євро, "що є чіткою демонстрацією довгострокових зобов'язань Європи".

Рада ЄС схвалила транш у 2,3 млрд євро для України в межах Ukraine Facility11.12.25, 21:58 • 1884 перегляди

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу