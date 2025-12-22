Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
Київ • УНН
Україна отримує транш у розмірі 2,3 мільярда євро в рамках Ukraine Facility. Загальна підтримка ЄС Україні з початку повномасштабного вторгнення досягла 187,3 мільярда євро.
Україна сьогодні отримує 2,3 мільярда євро траншу в межах інструменту Ukraine Facility від ЄС, повідомила Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко у X у понеділок, пише УНН.
Сьогодні Україна отримує транш обсягом 2,3 мільярда євро в межах (інструменту ЄС) Ukraine Facility
Зі слів Прем'єра, у 2025 році підтримка ЄС - через позики ERA з використанням прибутків від активів рф та Ukraine Facility - "забезпечила близько 29 мільярдів євро бюджетного фінансування для України". "Це стратегічна, передбачувана підтримка, яка забезпечує функціонування української держави в умовах воєнного часу", - вказала Свириденко.
Як повідомила Свириденко, з початку повномасштабного вторгнення росії загальна підтримка ЄС Україні досягла 187,3 мільярда євро, "що є чіткою демонстрацією довгострокових зобов'язань Європи".
