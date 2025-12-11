Рада ЄС схвалила транш у 2,3 млрд євро для України в межах Ukraine Facility
Рада ЄС схвалила виплату Україні шостого траншу в 2,3 млрд євро в межах Ukraine Facility. Кошти, з яких 2,1 млрд євро – кредитні, а 200 млн євро – грант, незабаром надійдуть до держбюджету.
Рада Європейського Союзу схвалила виплату Україні шостого регулярного траншу в розмірі 2,3 млрд євро в рамках фінансового інструменту Ukraine Facility. Це рішення прийнято за результатами третього кварталу 2025 року, пише УНН із посиланням на інформацію від Міністерства фінансів.
Деталі
Як повідомили Мінфін та прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, Україна виконала 8 із 10 індикаторів, передбачених Планом України. Кошти, з яких 2,1 млрд євро – кредитні, а 200 млн євро – грант, незабаром надійдуть до держбюджету. Вони будуть спрямовані на першочергові соціальні та гуманітарні видатки.
Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що ця підтримка є стабільною та передбачуваною, дозволяє підтримувати ліквідність бюджету і забезпечувати соціальні виплати. Реформи були реалізовані у сферах управління державними фінансами, судової системи, бізнес-середовища та зеленого переходу.
Загалом у межах Ukraine Facility на 2024–2027 роки передбачено близько 50 млрд євро для України.
