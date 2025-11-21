ЄС відкрив конкурс на 17 млн євро для підтримки громадянського суспільства України
Київ • УНН
Європейський Союз оголосив про новий конкурс проєктів Ukraine Facility на 17 млн євро для підтримки громадянського суспільства в Україні. Конкурс включає п'ять тематичних напрямів, а участь можуть брати громадські організації з усієї України.
Європейський Союз оголосив про відкриття нового конкурсу проєктів у рамках Ukraine Facility на суму 17 млн євро для підтримки громадянського суспільства в Україні. Про це інформує УНН з посиланням на посла Європейського Союзу в Україні Катаріну Матернову в соцмережі X, Інститут економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД) у соцмережі Facebook.
ЄС завжди був найбільшим прихильником України. І ми будемо продовжувати! Сьогодні ми запускаємо новий конкурс пропозицій EU4CSOs на суму 17 мільйонів євро. Ми стоїмо пліч-о-пліч із вражаючим громадянським суспільством України - надаючи підтримку голосам стійкої та єдиної України", – зазначила дипломат.
В ІЕД повідомили, що конкурс передбачає п’ять тематичних напрямів:
- жінки та гендерна рівність
- медіа
- права людини
- соціальна згуртованість
- молодь
Зазначається, що участь можуть брати громадські організації з усієї України.
"З перших днів боротьби українців за свободу ЄС був поруч, підтримуючи реформи, відбудову громад та захист демократії. Новий конкурс – це більше, ніж просто фінансування, це довгострокова підтримка людей, ідей та майбутнього України", - йдеться у дописі Інституту.
Довідково
Ukraine Facility — це програма фінансової підтримки України від Європейського Союзу у розмірі €50 млрд на 2024–2027 роки. Вона спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності, відбудову, модернізацію країни та поглиблення євроінтеграції України.
Нагадаємо
Україна отримала 46,1 млн євро кредитних коштів від Європейського інвестиційного банку за чотирма проєктами для підтримки розвитку міст. Кошти надійшли до спеціального фонду державного бюджету та спрямовані на реконструкцію водопостачання, водовідведення, енергоефективність та закупівлю громадського транспорту.
