22:25 • 5542 перегляди
США очікують від України проєкт мирної угоди до 27 листопада
21:45 • 12052 перегляди
Зеленський про зустріч із фракцією: ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу
20 листопада, 20:30 • 13958 перегляди
У Тернополі з-під завалів дістали ще одне тіло: кількість загиблих зросла до 28
20 листопада, 17:57 • 24252 перегляди
Зеленський погодився на переговори щодо мирного плану Трампа для України - ЗМІ
20 листопада, 16:14 • 42812 перегляди
Зеленський отримав від США проєкт плану для завершення війни
20 листопада, 15:56 • 36652 перегляди
В Україні 21 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
Ексклюзив
20 листопада, 15:30 • 55333 перегляди
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
20 листопада, 13:38 • 62800 перегляди
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації
Ексклюзив
20 листопада, 13:09 • 65125 перегляди
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
20 листопада, 12:48 • 27319 перегляди
Плей-офф відбору на ЧС: збірна України дізналася суперникаPhoto
ЄС відкрив конкурс на 17 млн євро для підтримки громадянського суспільства України

Київ • УНН

 • 430 перегляди

Європейський Союз оголосив про новий конкурс проєктів Ukraine Facility на 17 млн євро для підтримки громадянського суспільства в Україні. Конкурс включає п'ять тематичних напрямів, а участь можуть брати громадські організації з усієї України.

Європейський Союз оголосив про відкриття нового конкурсу проєктів у рамках Ukraine Facility на суму 17 млн євро для підтримки громадянського суспільства в Україні. Про це інформує УНН з посиланням на посла Європейського Союзу в Україні Катаріну Матернову в соцмережі X, Інститут економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД) у соцмережі Facebook.

ЄС завжди був найбільшим прихильником України. І ми будемо продовжувати! Сьогодні ми запускаємо новий конкурс пропозицій EU4CSOs на суму 17 мільйонів євро. Ми стоїмо пліч-о-пліч із вражаючим громадянським суспільством України - надаючи підтримку голосам стійкої та єдиної України", – зазначила дипломат.  

- заявила дипломат.

В ІЕД повідомили, що конкурс передбачає п’ять тематичних напрямів:

  • жінки та гендерна рівність
    • медіа
      • права людини
        • соціальна згуртованість
          • молодь

            Зазначається, що участь можуть брати громадські організації з усієї України.

            "З перших днів боротьби українців за свободу ЄС був поруч, підтримуючи реформи, відбудову громад та захист демократії. Новий конкурс – це більше, ніж просто фінансування, це довгострокова підтримка людей, ідей та майбутнього України", - йдеться у дописі Інституту.

            Довідково

            Ukraine Facility — це програма фінансової підтримки України від Європейського Союзу у розмірі €50 млрд на 2024–2027 роки. Вона спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності, відбудову, модернізацію країни та поглиблення євроінтеграції України.

            Нагадаємо

            Україна отримала 46,1 млн євро кредитних коштів від Європейського інвестиційного банку за чотирма проєктами для підтримки розвитку міст. Кошти надійшли до спеціального фонду державного бюджету та спрямовані на реконструкцію водопостачання, водовідведення, енергоефективність та закупівлю громадського транспорту.

            Рада ЄС затвердила оновлений план України в межах програми Ukraine Facility25.10.25, 19:26 • 5630 переглядiв

            Віта Зеленецька

            СуспільствоЕкономікаПолітика
