Україна отримала понад 46 млн євро від ЄІБ на розвиток міської інфраструктури

Україна отримала 46,1 млн євро кредитних коштів від Європейського інвестиційного банку за чотирма проєктами з підтримки розвитку міст; кошти надійшли до спеціального фонду державного бюджету. Про це інформує Міністерство фінансів України, передає УНН.

Деталі

Зокрема, по 13,3 млн євро за проектами "Програма розвитку муніципальної інфраструктури" та "Міський громадський транспорт України", 14,7 млн євро за проектом "Міський громадський транспорт України 2" та 4,8 млн євро за проектом "Енергоефективність громадських будівель в Україні".

Кошти спрямовано на реконструкцію систем водопостачання та водовідведення, рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища поблизу міста Львів, забезпечення заходів із енергоефективності громадських будівель, а також на фінансування закупівлі рухомого складу громадського транспорту в Києві, Миколаєві, Львові, Запоріжжі, Ужгороді, Тернополі, Камʼянському, Дніпрі та Кременчуці - повідомили у відомстві.

Зазначається, що на сьогодні ЄІБ надав Україні понад 168 млн євро для досягнення цілей цих проектів.

Найбільше фінансування – 121,1 млн євро – було направлено на оновлення рухомого складу громадського транспорту в українських містах - йдеться у дописі.

Зазначені кошти надаються Україні в межах реалізації ініціативи Європейського Союзу Ukraine Facility, що передбачає залучення фінансування під гарантії Європейської Комісії.

У міністерстві нагадали, що на сьогодні Європейський інвестиційний банк фінансує відновлення критичної інфраструктури, включаючи: дороги, залізниці, мости, відновлення пошкоджених об'єктів енергетики, медичних закладів та іншої соціальної інфраструктури. Також ЄІБ підтримує довгострокові проекти з відновлення, зокрема, реконструкцію зруйнованих громадських будівель та інфраструктури.

Наразі кредитний портфель ЄІБ в Україні є одним із найбільших серед міжнародних фінансових організацій і складається з 27 проектів загальною вартістю 4,7 млрд євро.

Нагадаємо

Японське експортно-кредитне агентство NEXI готове розширити страхування воєнних ризиків в Україні. Це ключовий крок для залучення японських інвестицій та технологій у відновлення української промисловості та інфраструктури.

Як Європа використовуватиме заморожені російські активи для підтримки України: ЗМІ озвучили варіанти