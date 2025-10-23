Україна отримала понад 46 млн євро від ЄІБ на розвиток міської інфраструктури

$41.740.01
Трамп пояснив, чому важко передати Україні ракети TomahawkVideo
22:05 • 15708 перегляди
Президент США скасував зустріч з путіним і прокоментував санкції проти рфVideo
21:40 • 5738 перегляди
"Роснефть" та "Лукойл": США запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній Photo
22 жовтня, 20:51 • 16372 перегляди
Трамп назвав фейком інформацію про зняття обмежень на використання Україною ракет дальньої діїPhoto
22 жовтня, 19:25 • 21241 перегляди
ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти росії
Ексклюзив
22 жовтня, 16:59 • 35186 перегляди
Справа “НАБУгейт”: детективи заборонили адвокатам, яких прослуховували, повідомляти інформацію у ЗМІPhoto
22 жовтня, 16:19 • 23258 перегляди
Ціни на "світло" для українців цієї зими залишаться без змін: уряд продовжив дію ПСО до 30 квітня
Ексклюзив
22 жовтня, 15:19 • 22598 перегляди
Жінки більше не повинні мовчати про сексуальні домагання - заступниця Генпрокурора
Ексклюзив
22 жовтня, 15:06 • 20613 перегляди
Чернігівщина без світла: які громади страждають найбільше
Ексклюзив
22 жовтня, 14:00 • 35106 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Популярнi новини
В росії громадян закликають "позичити державі" власні заощадження - ЦПД22 жовтня, 17:00 • 3862 перегляди
США зняли обмеження на використання Україною західних ракет для ударів по росії – WSJ22 жовтня, 19:21 • 17255 перегляди
Як у Києві відключатимуть світло 23 жовтня: ДТЕК оприлюднив графіки22 жовтня, 20:11 • 11501 перегляди
росія атакує Київ безпілотниками: у місті чутно вибухи, працює ППО22 жовтня, 20:23 • 3126 перегляди
російський безпілотник влучив у синагогу на Подолі - рабин Асман22:26 • 9788 перегляди
Публікації
Справа “НАБУгейт”: детективи заборонили адвокатам, яких прослуховували, повідомляти інформацію у ЗМІPhoto
Ексклюзив
22 жовтня, 16:59 • 35189 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
22 жовтня, 14:00 • 35108 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
Ексклюзив
22 жовтня, 13:53 • 31694 перегляди
У яких регіонах вже діють погодинні графіки відключень та де дізнатися свою чергуPhotoVideo22 жовтня, 12:54 • 35190 перегляди
Нардеп-хабарник Одарченко намагається зберегти вплив на управління Державним біотехнологічним університетомPhoto22 жовтня, 10:57 • 38464 перегляди
УНН Lite
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказавVideo22 жовтня, 13:53 • 21077 перегляди
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 40818 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 55347 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 64486 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 54106 перегляди
Україна отримала понад 46 млн євро від ЄІБ на розвиток міської інфраструктури

Київ • УНН

 • 512 перегляди

Україна отримала 46,1 млн євро кредитних коштів від Європейського інвестиційного банку за чотирма проєктами для підтримки розвитку міст. Кошти надійшли до спеціального фонду державного бюджету та спрямовані на реконструкцію водопостачання, водовідведення, енергоефективність та закупівлю громадського транспорту.

Україна отримала понад 46 млн євро від ЄІБ на розвиток міської інфраструктури

Україна отримала 46,1 млн євро кредитних коштів від Європейського інвестиційного банку за чотирма проєктами з підтримки розвитку міст; кошти надійшли до спеціального фонду державного бюджету. Про це інформує Міністерство фінансів України, передає УНН.

Деталі

Зокрема, по 13,3 млн євро за проектами "Програма розвитку муніципальної інфраструктури" та "Міський громадський транспорт України", 14,7 млн євро за проектом "Міський громадський транспорт України 2" та 4,8 млн євро за проектом "Енергоефективність громадських будівель в Україні".

Кошти спрямовано на реконструкцію систем водопостачання та водовідведення, рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища поблизу міста Львів, забезпечення заходів із енергоефективності громадських будівель, а також на фінансування закупівлі рухомого складу громадського транспорту в Києві, Миколаєві, Львові, Запоріжжі, Ужгороді, Тернополі, Камʼянському, Дніпрі та Кременчуці

- повідомили у відомстві.

Зазначається, що на сьогодні ЄІБ надав Україні понад 168 млн євро для досягнення цілей цих проектів. 

Найбільше фінансування – 121,1 млн євро – було направлено на оновлення рухомого складу громадського транспорту в українських містах

- йдеться у дописі.

Зазначені кошти надаються Україні в межах реалізації ініціативи Європейського Союзу Ukraine Facility, що передбачає залучення фінансування під гарантії Європейської Комісії.

У міністерстві нагадали, що на сьогодні Європейський інвестиційний банк фінансує відновлення критичної інфраструктури, включаючи: дороги, залізниці, мости, відновлення пошкоджених об'єктів енергетики, медичних закладів та іншої соціальної інфраструктури. Також ЄІБ підтримує довгострокові проекти з відновлення, зокрема, реконструкцію зруйнованих громадських будівель та інфраструктури.

Наразі кредитний портфель ЄІБ в Україні є одним із найбільших серед міжнародних фінансових організацій і складається з 27 проектів загальною вартістю 4,7 млрд євро.

Нагадаємо

Японське експортно-кредитне агентство NEXI готове розширити страхування воєнних ризиків в Україні. Це ключовий крок для залучення японських інвестицій та технологій у відновлення української промисловості та інфраструктури.

Як Європа використовуватиме заморожені російські активи для підтримки України: ЗМІ озвучили варіанти22.10.25, 19:43 • 2156 переглядiв

Віта Зеленецька

Економіка
Державний бюджет
Енергетика
Війна в Україні
Електроенергія
Європейський інвестиційний банк
Міністерство фінансів України
Європейська комісія
Дніпро (місто)
Європейський Союз
Кам'янське
Україна
Ужгород
Кременчук
Тернопіль
Запоріжжя
Львів
Миколаїв
Київ