Японське агентство NEXI готове розширити страхування воєнних ризиків для відновлення України
Київ • УНН
Японське експортно-кредитне агентство NEXI готове розширити страхування воєнних ризиків в Україні. Це ключовий крок для залучення японських інвестицій та технологій у відновлення української промисловості та інфраструктури.
Японське експортно-кредитне агентство (NEXI) готове розширити страхування воєнних ризиків в Україні, що є ключовим для залучення японських інвестицій і технологій до відновлення української промисловості та інфраструктури. Про це інформує Міністерство економіки, довкілля і сільського господарства, передає УНН.
Деталі
У відомстві повідомили, що 21 жовтня 2025 року в Токіо відбулася робоча зустріч української делегації на чолі з Міністром економіки, довкілля та сільського господарства України Олексієм Соболевим та президента Японського експортно-кредитного агентства (NEXI) Ацуо Куроди.
Сторони обговорили розширення співпраці у сфері страхування інвестицій та експорту, що є ключовим для залучення японських інвестицій і технологій до відновлення української промисловості та інфраструктури
Серед ключових тем:
- Страхування воєнних ризиків. Через обмеження з боку суверенних гарантій Україна вже застосовує альтернативні механізми – гарантії ЄС через Ukraine Facility, а також розподіл ризиків із ЄБРР та IFC.
- Компенсація страхових премій. Україна готується до запровадження компенсацій для підприємств по всій території України, де працюють страхові компанії. Спеціальна компонента прямих компенсацій буде діяти для прифронтових регіонів. Це зробить страхування, зокрема NEXI, доступнішим.
- Промислове відновлення. Україна зацікавлена у використанні інструментів NEXI для страхування постачання японського обладнання в межах ініціативи «Промисловий Рамштайн».
- Гарантії для житлового будівництва. Обговорили можливість співпраці з NEXI щодо гарантій для будівництва житла, зокрема в межах програми єОселя.
- Міжнародна координація. Домовилися про розширення співпраці з іншими експортно-кредитними агентствами, зокрема польським KUKE та британським UKEF.
Розширення співпраці з NEXI – це крок до розблокування японських інвестицій і підтримки промислового відновлення.
За даними міністерства, NEXI вже покриває близько половини обсягів японського експорту та інвестицій в Україну.
Нагадаємо
Україна отримає перші фінансові надходження від Японії з доходів заморожених російських активів на початку 2026 року. Це частина механізму ERA країн G7 обсягом $50 млрд, що піде на фінансування видатків Держбюджету.
