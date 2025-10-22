Японское агентство NEXI готово расширить страхование военных рисков для восстановления Украины
Японское экспортно-кредитное агентство NEXI готово расширить страхование военных рисков в Украине. Это ключевой шаг для привлечения японских инвестиций и технологий в восстановление украинской промышленности и инфраструктуры.
В ведомстве сообщили, что 21 октября 2025 года в Токио состоялась рабочая встреча украинской делегации во главе с Министром экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексеем Соболевым и президента Японского экспортно-кредитного агентства (NEXI) Ацуо Куроды.
Стороны обсудили расширение сотрудничества в сфере страхования инвестиций и экспорта, что является ключевым для привлечения японских инвестиций и технологий в восстановление украинской промышленности и инфраструктуры
Среди ключевых тем:
- Страхование военных рисков. Из-за ограничений со стороны суверенных гарантий Украина уже применяет альтернативные механизмы – гарантии ЕС через Ukraine Facility, а также распределение рисков с ЕБРР и IFC.
- Компенсация страховых премий. Украина готовится к введению компенсаций для предприятий по всей территории Украины, где работают страховые компании. Специальная компонента прямых компенсаций будет действовать для прифронтовых регионов. Это сделает страхование, в частности NEXI, более доступным.
- Промышленное восстановление. Украина заинтересована в использовании инструментов NEXI для страхования поставок японского оборудования в рамках инициативы «Промышленный Рамштайн».
- Гарантии для жилищного строительства. Обсудили возможность сотрудничества с NEXI по гарантиям для строительства жилья, в частности в рамках программы єОселя.
- Международная координация. Договорились о расширении сотрудничества с другими экспортно-кредитными агентствами, в частности польским KUKE и британским UKEF.
Расширение сотрудничества с NEXI – это шаг к разблокированию японских инвестиций и поддержке промышленного восстановления.
По данным министерства, NEXI уже покрывает около половины объемов японского экспорта и инвестиций в Украину.
Украина получит первые финансовые поступления от Японии с доходов замороженных российских активов в начале 2026 года. Это часть механизма ERA стран G7 объемом $50 млрд, что пойдет на финансирование расходов Госбюджета.
