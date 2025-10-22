$41.760.03
Спецпредставитель Путина заявил, что подготовка встречи лидеров РФ и США продолжается
Трамп о возможной встрече с путиным: Я не хочу, чтобы встреча была бесполезной, мы еще не приняли решение
Генштаб ВСУ подтвердил поражение брянского химического завода ракетами Storm Shadow на территории рф
Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ
Европа и Украина готовят план из 12 пунктов по завершению войны – Bloomberg
"Контракт 18-24" расширили: теперь служить можно в любой бригаде Сил обороны
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениями
Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки
Плюс 325 млрд гривен на финансирование сектора безопасности и обороны: Рада приняла изменения в бюджет
Рада назначила Бережную главой Минкульта
Рубрики
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Крылатая ракета Storm Shadow

Японское агентство NEXI готово расширить страхование военных рисков для восстановления Украины

Киев • УНН

 • 156 просмотра

Японское экспортно-кредитное агентство NEXI готово расширить страхование военных рисков в Украине. Это ключевой шаг для привлечения японских инвестиций и технологий в восстановление украинской промышленности и инфраструктуры.

Японское агентство NEXI готово расширить страхование военных рисков для восстановления Украины

Японское экспортно-кредитное агентство (NEXI) готово расширить страхование военных рисков в Украине, что является ключевым для привлечения японских инвестиций и технологий в восстановление украинской промышленности и инфраструктуры. Об этом информирует Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, передает УНН.

Подробности

В ведомстве сообщили, что 21 октября 2025 года в Токио состоялась рабочая встреча украинской делегации во главе с Министром экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексеем Соболевым и президента Японского экспортно-кредитного агентства (NEXI) Ацуо Куроды.

Стороны обсудили расширение сотрудничества в сфере страхования инвестиций и экспорта, что является ключевым для привлечения японских инвестиций и технологий в восстановление украинской промышленности и инфраструктуры

- говорится в сообщении.

Среди ключевых тем:

  • Страхование военных рисков. Из-за ограничений со стороны суверенных гарантий Украина уже применяет альтернативные механизмы – гарантии ЕС через Ukraine Facility, а также распределение рисков с ЕБРР и IFC.
    • Компенсация страховых премий. Украина готовится к введению компенсаций для предприятий по всей территории Украины, где работают страховые компании. Специальная компонента прямых компенсаций будет действовать для прифронтовых регионов. Это сделает страхование, в частности NEXI, более доступным.
      • Промышленное восстановление. Украина заинтересована в использовании инструментов NEXI для страхования поставок японского оборудования в рамках инициативы «Промышленный Рамштайн».
        • Гарантии для жилищного строительства. Обсудили возможность сотрудничества с NEXI по гарантиям для строительства жилья, в частности в рамках программы єОселя.
          • Международная координация. Договорились о расширении сотрудничества с другими экспортно-кредитными агентствами, в частности польским KUKE и британским UKEF.

            Расширение сотрудничества с NEXI – это шаг к разблокированию японских инвестиций и поддержке промышленного восстановления. 

            - заявил Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

            По данным министерства, NEXI уже покрывает около половины объемов японского экспорта и инвестиций в Украину. 

            Напомним

            Украина получит первые финансовые поступления от Японии с доходов замороженных российских активов в начале 2026 года. Это часть механизма ERA стран G7 объемом $50 млрд, что пойдет на финансирование расходов Госбюджета.

            В Японии впервые главой правительства стала женщина: Санаэ Такаити стала премьером

Вита Зеленецкая

            Вита Зеленецкая

            ЭкономикаНовости Мира
            Кабинет Министров Украины
            Военное положение
            Война в Украине
            G7
            Токио
            Япония
            Украина