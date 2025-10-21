Санаэ Такаити возглавила правительство Японии: впервые в истории страны высший государственный пост получила женщина
Санаэ Такаити стала первой женщиной-главой правительства Японии, набрав 237 голосов. США ожидают от Японии прекращения импорта российских энергоносителей, хотя страна продолжает покупать СПГ у РФ.
В Японии впервые в истории главой правительства стала женщина - Санаэ Такаити, председатель Либерально-демократической партии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Kyodo.
Детали
Во время голосования она набрала 237 голосов из 465, тогда как ее основной соперник - лидер Конституционно-дедемократической партии Ёсихико Нода - набрал 149 голосов.
В то же время, как сообщает Reuters, в Белом доме ожидают, что Япония прекратит импорт российских энергоносителей. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в разговоре со своим японским коллегой Кацунобу Като.
Сейчас Япония продолжает покупать сжиженный природный газ (СПГ) в рамках проекта "Сахалин-2", который имеет важное значение для энергетической безопасности страны, поскольку составляет около 9% ее импорта СПГ.
Кроме того, министр торговли Японии Ёдзи Муто заявил, что его страна будет действовать в соответствии со своими национальными интересами, поддерживая тесную координацию с международным сообществом.
