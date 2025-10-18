Україна отримає перші гроші від Японії із заморожених активів рф на початку 2026 року

$41.640.12
48.520.01
ukenru
19:15 • 11130 перегляди
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
18:40 • 16845 перегляди
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
18:26 • 14553 перегляди
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
17:56 • 15429 перегляди
Буде двостороння зустріч, але Зеленський буде на зв’язку: Трамп про зустріч із путіним в Угорщині
17:29 • 16065 перегляди
Зеленський прибув до Білого дому, його зустрів Трамп
17 жовтня, 16:16 • 15757 перегляди
Трамп не виключив відправку Tomahawk Україні: CNN дізналося деталі розмови президента США з путіним
17 жовтня, 14:20 • 18424 перегляди
Профільний комітет рекомендував проєкт Бюджету-2026 до першого читання: розгляд очікують 21-22 жовтня
Ексклюзив
17 жовтня, 13:38 • 20243 перегляди
У комітеті ВР з нацбезпеки оцінили рівень мобілізації в УкраїніVideo
17 жовтня, 12:25 • 13790 перегляди
Трамп на Алясці ледь не покинув зустріч, коли путін почав розводити "історичні" тиради та не захотів миру – FT
Ексклюзив
17 жовтня, 11:59 • 16720 перегляди
Олена Сосєдка: Ми вчилися на практиці, а вони у TikTok. Чому діти знають про гроші більше, ніж ми в їхньому віці?
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2м/с
74%
753мм
Популярнi новини
У центрі Києва чоловіки у цивільному "запакували" інших цивільних чоловіків: в Нацполіції відреагувалиVideo17:11 • 10301 перегляди
Хвиля дезертирства серед окупантів накрила Херсонський напрямок - АТЕШ17:23 • 6946 перегляди
Міністр оборони США Гегсет одягнув краватку кольорів російського прапора на зустріч Зеленського і Трампа19:07 • 6526 перегляди
"Твоя мама": у Білому домі грубо відповіли журналісту, який запитав, хто саме обрав Будапешт місцем для переговорів Трампа та путіна19:22 • 6992 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема20:07 • 3122 перегляди
Публікації
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 58294 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 84239 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 112039 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 78655 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 103125 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Антоніу Кошта
Кір Стармер
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Білий дім
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема20:07 • 3170 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 27144 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 56394 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 104221 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 80421 перегляди
Актуальне
Дипломатка
Соціальна мережа
Truth Social
Північний потік
Financial Times

Україна отримає перші гроші від Японії із заморожених активів рф на початку 2026 року

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Україна отримає перші фінансові надходження від Японії з доходів заморожених російських активів на початку 2026 року. Це частина механізму ERA країн G7 обсягом $50 млрд, що піде на фінансування видатків Держбюджету.

Україна отримає перші гроші від Японії із заморожених активів рф на початку 2026 року

Україна отримає перші фінансові надходження від Японії у межах використання доходів із заморожених російських активів на початку 2026 року. Про це інформує Міністерство фінансів України за підсумками робочої зустрічі у Вашингтоні з представниками Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA), передає УНН.

Деталі

Зустріч відбулася між заступником Міністра фінансів Ольгою Зиковою, Урядовим уповноваженим з питань управління державним боргом Юрієм Буцею та Старшими Віце-президентами JICA Шохеї Хара та Юко Міцуї.

JICA надає підтримку Україні у різних сферах, таких як технічне співробітництво та позики офіційної допомоги розвитку, з основним акцентом на підтримку економічної стабільності та відбудову

- йдеться у дописі.

У відомстві нагадали, що у 2022 році Японія надала Україні 581 млн доларів США пільгового фінансування через JICA.

Зазначається, що сторони обговорили подальше залучення бюджетної підтримки.

У 2025 році Міністр фінансів України Сергій Марченко та Керівник Офісу JICA в Україні Хідекі Мацунага підписали Кредитний договір. Документ передбачає надання Україні кредиту у розмірі 471,9 млрд японських єн (понад 3 млрд доларів США). Обслуговування та погашення кредиту здійснюватиметься за рахунок майбутніх доходів, отриманих від знерухомлених російських активів

- повідомили у міністерстві.

Кошти є частиною механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 загальним обсягом близько 50 млрд доларів США. Вони будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків Державного бюджету України для підтримки економіки та розвитку України.

Я вдячна Уряду Японії за плідну співпрацю. З 2022 року Японія надала Україні 8,7 млрд доларів США бюджетної допомоги, з яких 955 млн доларів США – гранти. Зовнішнє фінансування залишається необхідним для підтримки стабільності в країні у 2026 році й надалі

- наголосила Ольга Зикова.

За інформацією відомства, із 2023 року Японія надає Україні грантову допомогу за Програмою екстреного відновлення на суму понад 100,1 млрд єн (приблизно 698 млн доларів США), що впроваджується JICA.

Допомога має на меті підтримати Україну у відбудові. У межах програми Уряд Японії надає Україні безповоротну фінансову допомогу, спрямовану на відновлення критичної інфраструктури, посилення енергетичної та соціальної стійкості, а також покращення умов життя населення.

У рамках цих проектів Україна вже отримала сучасну спеціалізовану техніку та обладнання для секторів енергетики, транспорту, агропромисловості, охорони здоров’я, освіти, управління відходами, водопостачання та гуманітарного розмінування

- пояснили у відомстві.

Сторони обговорили узгодження наявних ресурсів на відновлення від Японії з найбільш нагальними проектами, а також пріоритетні сфери співпраці на найближчі місяці.

Команда Мінфіну наголосила, що реконструкція та відбудова потребують значних ресурсів. Досвід Японії у реалізації та менеджменті проектів із відновлення є надзвичайно цінним і допоможе зробити процес відбудови ефективнішим.

Представники JICA запевнили у збереженні та розширенні підтримки.

Нагадаємо

Україна та Міжнародний банк реконструкції та розвитку уклали угоду про позику в 246,5 млн доларів від Японії. Кошти підуть на управління інвестиціями для післявоєнного відновлення та відбудови країни.

ЄС пропонує використати заморожені активи рф для закупівлі американської зброї для України - FT17.10.25, 18:33 • 1662 перегляди

Віта Зеленецька

ЕкономікаПолітика
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Електроенергія
Сергій Марченко
благодійність
Міністерство фінансів України
Вашингтон
Японія
Україна