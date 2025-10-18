Україна отримає перші гроші від Японії із заморожених активів рф на початку 2026 року

Україна отримає перші фінансові надходження від Японії у межах використання доходів із заморожених російських активів на початку 2026 року. Про це інформує Міністерство фінансів України за підсумками робочої зустрічі у Вашингтоні з представниками Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA), передає УНН.

Деталі

Зустріч відбулася між заступником Міністра фінансів Ольгою Зиковою, Урядовим уповноваженим з питань управління державним боргом Юрієм Буцею та Старшими Віце-президентами JICA Шохеї Хара та Юко Міцуї.

JICA надає підтримку Україні у різних сферах, таких як технічне співробітництво та позики офіційної допомоги розвитку, з основним акцентом на підтримку економічної стабільності та відбудову - йдеться у дописі.

У відомстві нагадали, що у 2022 році Японія надала Україні 581 млн доларів США пільгового фінансування через JICA.

Зазначається, що сторони обговорили подальше залучення бюджетної підтримки.

У 2025 році Міністр фінансів України Сергій Марченко та Керівник Офісу JICA в Україні Хідекі Мацунага підписали Кредитний договір. Документ передбачає надання Україні кредиту у розмірі 471,9 млрд японських єн (понад 3 млрд доларів США). Обслуговування та погашення кредиту здійснюватиметься за рахунок майбутніх доходів, отриманих від знерухомлених російських активів - повідомили у міністерстві.

Кошти є частиною механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 загальним обсягом близько 50 млрд доларів США. Вони будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків Державного бюджету України для підтримки економіки та розвитку України.

Я вдячна Уряду Японії за плідну співпрацю. З 2022 року Японія надала Україні 8,7 млрд доларів США бюджетної допомоги, з яких 955 млн доларів США – гранти. Зовнішнє фінансування залишається необхідним для підтримки стабільності в країні у 2026 році й надалі - наголосила Ольга Зикова.

За інформацією відомства, із 2023 року Японія надає Україні грантову допомогу за Програмою екстреного відновлення на суму понад 100,1 млрд єн (приблизно 698 млн доларів США), що впроваджується JICA.

Допомога має на меті підтримати Україну у відбудові. У межах програми Уряд Японії надає Україні безповоротну фінансову допомогу, спрямовану на відновлення критичної інфраструктури, посилення енергетичної та соціальної стійкості, а також покращення умов життя населення.

У рамках цих проектів Україна вже отримала сучасну спеціалізовану техніку та обладнання для секторів енергетики, транспорту, агропромисловості, охорони здоров’я, освіти, управління відходами, водопостачання та гуманітарного розмінування - пояснили у відомстві.

Сторони обговорили узгодження наявних ресурсів на відновлення від Японії з найбільш нагальними проектами, а також пріоритетні сфери співпраці на найближчі місяці.

Команда Мінфіну наголосила, що реконструкція та відбудова потребують значних ресурсів. Досвід Японії у реалізації та менеджменті проектів із відновлення є надзвичайно цінним і допоможе зробити процес відбудови ефективнішим.

Представники JICA запевнили у збереженні та розширенні підтримки.

Нагадаємо

Україна та Міжнародний банк реконструкції та розвитку уклали угоду про позику в 246,5 млн доларів від Японії. Кошти підуть на управління інвестиціями для післявоєнного відновлення та відбудови країни.

ЄС пропонує використати заморожені активи рф для закупівлі американської зброї для України - FT