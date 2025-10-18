Украина получит первые деньги от Японии из замороженных активов РФ в начале 2026 года

Украина получит первые финансовые поступления от Японии в рамках использования доходов от замороженных российских активов в начале 2026 года. Об этом информирует Министерство финансов Украины по итогам рабочей встречи в Вашингтоне с представителями Японского агентства международного сотрудничества (JICA), передает УНН.

Детали

Встреча состоялась между заместителем Министра финансов Ольгой Зыковой, Правительственным уполномоченным по вопросам управления государственным долгом Юрием Буцей и Старшими Вице-президентами JICA Шохеи Хара и Юко Мицуи.

JICA оказывает поддержку Украине в различных сферах, таких как техническое сотрудничество и займы официальной помощи развитию, с основным акцентом на поддержку экономической стабильности и восстановление - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в 2022 году Япония предоставила Украине 581 млн долларов США льготного финансирования через JICA.

Отмечается, что стороны обсудили дальнейшее привлечение бюджетной поддержки.

В 2025 году Министр финансов Украины Сергей Марченко и Руководитель Офиса JICA в Украине Хидеки Мацунага подписали Кредитный договор. Документ предусматривает предоставление Украине кредита в размере 471,9 млрд японских иен (более 3 млрд долларов США). Обслуживание и погашение кредита будет осуществляться за счет будущих доходов, полученных от обездвиженных российских активов - сообщили в министерстве.

Средства являются частью механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) стран G7 общим объемом около 50 млрд долларов США. Они будут направлены на финансирование приоритетных расходов Государственного бюджета Украины для поддержки экономики и развития Украины.

Я благодарна Правительству Японии за плодотворное сотрудничество. С 2022 года Япония предоставила Украине 8,7 млрд долларов США бюджетной помощи, из которых 955 млн долларов США – гранты. Внешнее финансирование остается необходимым для поддержания стабильности в стране в 2026 году и далее - подчеркнула Ольга Зыкова.

По информации ведомства, с 2023 года Япония предоставляет Украине грантовую помощь по Программе экстренного восстановления на сумму более 100,1 млрд иен (приблизительно 698 млн долларов США), которая внедряется JICA.

Помощь имеет целью поддержать Украину в восстановлении. В рамках программы Правительство Японии предоставляет Украине безвозвратную финансовую помощь, направленную на восстановление критической инфраструктуры, усиление энергетической и социальной устойчивости, а также улучшение условий жизни населения.

В рамках этих проектов Украина уже получила современную специализированную технику и оборудование для секторов энергетики, транспорта, агропромышленности, здравоохранения, образования, управления отходами, водоснабжения и гуманитарного разминирования - пояснили в ведомстве.

Стороны обсудили согласование имеющихся ресурсов на восстановление от Японии с наиболее насущными проектами, а также приоритетные сферы сотрудничества на ближайшие месяцы.

Команда Минфина подчеркнула, что реконструкция и восстановление требуют значительных ресурсов. Опыт Японии в реализации и менеджменте проектов по восстановлению является чрезвычайно ценным и поможет сделать процесс восстановления более эффективным.

Представители JICA заверили в сохранении и расширении поддержки.

Напомним

Украина и Международный банк реконструкции и развития заключили соглашение о займе в 246,5 млн долларов от Японии. Средства пойдут на управление инвестициями для послевоенного восстановления и реконструкции страны.

