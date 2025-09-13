$41.310.10
Ексклюзив
10:21 • 4230 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
07:00 • 13960 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільми
12 вересня, 19:25 • 23210 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 37362 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 28494 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 43022 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 49318 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідні
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 35873 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 35298 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськ
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 24390 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Україна отримає понад 246 мільйонів доларів від Японії на відновлення

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Україна та Міжнародний банк реконструкції та розвитку уклали угоду про позику в 246,5 млн доларів від Японії. Кошти підуть на управління інвестиціями для післявоєнного відновлення та відбудови країни.

Україна отримає понад 246 мільйонів доларів від Японії на відновлення

Україна та Міжнародний банк реконструкції та розвитку уклали угоду про позику в 246,5 млн доларів. Кошти будуть залучені з фонду, що підтримується урядом Японії. Про це повідомляє пресслужба Кабміну, пише УНН.

Ключова мета проекту – підтримати зусилля уряду України, спрямовані на створення системи управління інвестиціями в умовах післявоєнного відновлення та відбудови

- йдеться у повідомленні.

Планується, що до кінця 2025 року до держбюджету буде залучено 229,7 млн доларів. Частину позики у сумі 16,8 млн доларів спрямують на капіталізацію відсотків з метою зниження вартості обслуговування кредитних зобов’язань України.

Проект SURGE реалізується в Україні з 2024 року. За цей час Світовий банк уклав з Україною угод на 760 млн доларів.

"Співпраця в межах проекту SURGE дозволяє нам не лише ефективніше управляти державними інвестиціями та ресурсами, а й підвищувати фінансову стійкість громад, прозорість використання коштів і довіру платників податків", - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Уряд Японії запровадив новий пакет санкцій проти рф12.09.25, 09:36 • 2910 переглядiв

Ольга Розгон

Сергій Марченко
Світовий банк
Японія
Україна