Уряд Японії запровадив новий пакет санкцій проти рф

Японський уряд запровадив новий пакет санкцій проти рф, який передбачає замороження активів 47 компаній та 9 осіб із рф, а також низки структур, причетних до агресії проти України. Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ Японії, передає УНН.

Деталі

З огляду на поточну міжнародну ситуацію навколо України та з метою сприяння Японії міжнародним зусиллям з досягнення миру, спрямованим на вирішення цього питання, на основі змісту заходів, прийнятих провідними країнами, Кабінет міністрів затвердив наступне рішення: "Заходи щодо заморожування активів осіб, пов'язаних з російською федерацією". На основі цього рішення Кабінету міністрів будуть вжиті заходи щодо імпорту та надання послуг, пов'язаних з морським транспортом тощо, сирої нафти та нафтопродуктів, що походять з рф - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідно до пакету санкцій, передбачається замороження активів 47 компаній та 9 осіб із рф, а також низки структур, причетних до агресії проти України; заборона експорту до двох російських організацій і ще дев’яти з інших країн, які допомагали обходити обмеження; зниження цінового ліміту на імпорт російської нафти до 47,6 долара за барель.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази, відповідно до яких Україна синхронізувала санкції з Великою Британією та запровадила обмеження проти осіб, які допомагають ВПК, тіньовому флоту й енергетичному сектору рф.