Уряд Японії запровадив новий пакет санкцій проти рф

Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 26100 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 42730 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 62610 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49 • 35104 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33 • 28168 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 43236 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 12:34 • 17193 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
11 вересня, 12:15 • 17508 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
11 вересня, 12:15 • 15312 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Ексклюзиви
На війні загинув львівський актор театрів Андрій Синишин11 вересня, 22:39 • 18016 перегляди
Влада рф заявляє про збиття семи дронів над москвою: наслідки уточнюються11 вересня, 23:40 • 20760 перегляди
Окупанти завозять масовку на "псевдовибори" в Севастополі - ЦНС01:20 • 20293 перегляди
Тисячі українських чоловіків у віці від 18 до 22 років виїхали до Польщі з 28 серпня01:21 • 20460 перегляди
Армія рф втратила 890 військових та 40 артсистем за добу - Генштаб04:42 • 14967 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 11 вересня, 14:55 • 62643 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 43260 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 58282 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства11 вересня, 05:01 • 65818 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 126318 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Михайло Федоров
Україна
Польща
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 21910 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 58205 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 32071 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 39109 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 104195 перегляди
MIM-104 Patriot
Dassault Rafale
The New York Times
Fox News
Saab JAS 39 Gripen

Уряд Японії запровадив новий пакет санкцій проти рф

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Японія запровадила новий пакет санкцій проти рф, заморожуючи активи 47 компаній та 9 осіб. Також заборонено експорт до 11 організацій та знижено ціновий ліміт на імпорт російської нафти.

Уряд Японії запровадив новий пакет санкцій проти рф

Японський уряд запровадив новий пакет санкцій проти рф, який передбачає замороження активів 47 компаній та 9 осіб із рф, а також низки структур, причетних до агресії проти України. Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ Японії, передає УНН.

Деталі

З огляду на поточну міжнародну ситуацію навколо України та з метою сприяння Японії міжнародним зусиллям з досягнення миру, спрямованим на вирішення цього питання, на основі змісту заходів, прийнятих провідними країнами, Кабінет міністрів затвердив наступне рішення: "Заходи щодо заморожування активів осіб, пов'язаних з російською федерацією". На основі цього рішення Кабінету міністрів будуть вжиті заходи щодо імпорту та надання послуг, пов'язаних з морським транспортом тощо, сирої нафти та нафтопродуктів, що походять з рф 

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідно до пакету санкцій, передбачається замороження активів 47 компаній та 9 осіб із рф, а також низки структур, причетних до агресії проти України; заборона експорту до двох російських організацій і ще дев’яти з інших країн, які допомагали обходити обмеження; зниження цінового ліміту на імпорт російської нафти до 47,6 долара за барель.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази, відповідно до яких Україна синхронізувала санкції з Великою Британією та запровадила обмеження проти осіб, які допомагають ВПК, тіньовому флоту й енергетичному сектору рф.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Електроенергія
Велика Британія
Японія
Володимир Зеленський
Україна