У Японії вперше главою уряду стала жінка: Санае Такаїті стала прем’єром
Київ • УНН
Санае Такаїті стала першою жінкою-главою уряду Японії, набравши 237 голосів.
У Японії вперше в історії главою уряду стала жінка - Санае Такаїті, голова Ліберально-демократичної партії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Kyodo.
Деталі
Під час голосування вона набрала 237 голосів із 465, тоді як її основний суперник - лідер Конституційно-демократичної партії Єсіхіко Нода - набрав 149 голосів.
Доповнення
Водночас, як повідомляє Reuters, у білому домі очікують, що Японія припинить імпорт російських енергоносіїв. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент у розмові зі своїм японським колегою Кацунобу Като.
Наразі Японія продовжує купувати скраплений природний газ (СПГ) у рамках проекту "Сахалін-2", який має важливе значення для енергетичної безпеки країни, оскільки становить близько 9% її імпорту СПГ.
Крім того, міністр торгівлі Японії Йоджі Муто заявив, що його країна буде діяти відповідно до своїх національних інтересів, підтримуючи тісну координацію з міжнародним співтовариством.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що Україна отримає перші фінансові надходження від Японії у межах використання доходів із заморожених російських активів на початку 2026 року.