Украина получила более 46 млн евро от ЕИБ на развитие городской инфраструктуры
Киев • УНН
Украина получила 46,1 млн евро кредитных средств от Европейского инвестиционного банка по четырем проектам для поддержки развития городов. Средства поступили в специальный фонд государственного бюджета и направлены на реконструкцию водоснабжения, водоотведения, энергоэффективность и закупку общественного транспорта.
В частности, по 13,3 млн евро по проектам "Программа развития муниципальной инфраструктуры" и "Городской общественный транспорт Украины", 14,7 млн евро по проекту "Городской общественный транспорт Украины 2" и 4,8 млн евро по проекту "Энергоэффективность общественных зданий в Украине".
Средства направлены на реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения, рекультивацию Грибовичской свалки вблизи города Львов, обеспечение мероприятий по энергоэффективности общественных зданий, а также на финансирование закупки подвижного состава общественного транспорта в Киеве, Николаеве, Львове, Запорожье, Ужгороде, Тернополе, Каменском, Днепре и Кременчуге
Отмечается, что на сегодняшний день ЕИБ предоставил Украине более 168 млн евро для достижения целей этих проектов.
Наибольшее финансирование – 121,1 млн евро – было направлено на обновление подвижного состава общественного транспорта в украинских городах
Указанные средства предоставляются Украине в рамках реализации инициативы Европейского Союза Ukraine Facility, предусматривающей привлечение финансирования под гарантии Европейской Комиссии.
В министерстве напомнили, что на сегодняшний день Европейский инвестиционный банк финансирует восстановление критической инфраструктуры, включая: дороги, железные дороги, мосты, восстановление поврежденных объектов энергетики, медицинских учреждений и другой социальной инфраструктуры. Также ЕИБ поддерживает долгосрочные проекты по восстановлению, в частности, реконструкцию разрушенных общественных зданий и инфраструктуры.
Сейчас кредитный портфель ЕИБ в Украине является одним из крупнейших среди международных финансовых организаций и состоит из 27 проектов общей стоимостью 4,7 млрд евро.
Японское экспортно-кредитное агентство NEXI готово расширить страхование военных рисков в Украине. Это ключевой шаг для привлечения японских инвестиций и технологий в восстановление украинской промышленности и инфраструктуры.
