11:59 • 11759 перегляди
Опалювальний сезон в Україні може початися вже найближчими днями - Міненерго
Ексклюзив
25 жовтня, 10:22 • 20726 перегляди
Перехід на "зимовий час": психологиня дала поради, як допомогти організму адаптуватися
25 жовтня, 08:59 • 20308 перегляди
Підрив людей на вокзалі в Овручі: провадження відкрили за трьома статтями
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 29311 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
25 жовтня, 06:30 • 20299 перегляди
Трамп анонсував обговорення війни рф проти України з Сі Цзіньпіном: хоче допомоги Пекіна
25 жовтня, 03:58 • 18663 перегляди
Україну накриє хмарна погода з дощами, на півдні до +17°Photo
24 жовтня, 17:15 • 32554 перегляди
В суботу Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
24 жовтня, 16:33 • 48862 перегляди
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем’єр Стармер
24 жовтня, 15:19 • 37701 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
24 жовтня, 14:29 • 38747 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
Рада ЄС затвердила оновлений план України в межах програми Ukraine Facility

Київ • УНН

 • 512 перегляди

Рада Європейського Союзу затвердила зміни до Плану України у межах програми Ukraine Facility, ухваленими урядом у серпні 2025 року. Зміни стосувалися коригування строків реалізації окремих кроків, зобов'язання України залишилися незмінними.

Рада ЄС затвердила оновлений план України в межах програми Ukraine Facility

Рада Європейського Союзу затвердила зміни до Плану України у межах програми Ukraine Facility, ухваленими урядом у серпні 2025 року. Про це повідомляє Міндовкілля, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що робота над змінами тривала декілька місяців, спільно з експертами Європейської Комісії, генерального директорату з питань розширення та Східного сусідства (DG NEAR) та центральними органами виконавчої влади України. Координацію здійснювало Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Зобов’язання України під час оновлення документа залишилися незмінними.

Внесені зміни стосувалися коригування строків реалізації окремих кроків відповідно до логіки впровадження реформ.

Погодження перегляду Плану України з боку Ради ЄС є свідченням довіри з боку наших партнерів і підтвердженням прогресу щодо виконання кроків. Ми працюємо у динамічному середовищі й оновлення Плану дозволяє враховувати реальний економічний контекст. Ухвалені зміни не змінюють суті реформ і зобов’язань, але демонструють стабільність партнерства і передбачуваність процесів

- зазначив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Україна продовжить реалізацію Плану у повному обсязі та в оновлених часових рамках, погоджених із Європейською Комісією.

Довідково

Ukraine Facility — це програма фінансової підтримки України від Європейського Союзу у розмірі €50 млрд на 2024–2027 роки. Вона спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності, відбудову, модернізацію країни та поглиблення євроінтеграції України.

Україна отримала понад 46 млн євро від ЄІБ на розвиток міської інфраструктури23.10.25, 04:52 • 3694 перегляди

ЕкономікаПолітика
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Рада Європейського Союзу
Європейська комісія
Європейський Союз
Україна