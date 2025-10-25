Совет ЕС утвердил обновленный план Украины в рамках программы Ukraine Facility

Совет Европейского Союза утвердил изменения в План Украины в рамках программы Ukraine Facility, принятые правительством в августе 2025 года. Об этом сообщает Минприроды, пишет УНН.

Отмечается, что работа над изменениями длилась несколько месяцев, совместно с экспертами Европейской Комиссии, генерального директората по вопросам расширения и Восточного соседства (DG NEAR) и центральными органами исполнительной власти Украины. Координацию осуществляло Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Обязательства Украины при обновлении документа остались неизменными.

Внесенные изменения касались корректировки сроков реализации отдельных шагов в соответствии с логикой внедрения реформ.

Согласование пересмотра Плана Украины со стороны Совета ЕС является свидетельством доверия со стороны наших партнеров и подтверждением прогресса в выполнении шагов. Мы работаем в динамичной среде, и обновление Плана позволяет учитывать реальный экономический контекст. Принятые изменения не меняют сути реформ и обязательств, но демонстрируют стабильность партнерства и предсказуемость процессов