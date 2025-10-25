Совет ЕС утвердил обновленный план Украины в рамках программы Ukraine Facility
Совет Европейского Союза утвердил изменения в План Украины в рамках программы Ukraine Facility, принятые правительством в августе 2025 года. Изменения касались корректировки сроков реализации отдельных шагов, обязательства Украины остались неизменными.
Отмечается, что работа над изменениями длилась несколько месяцев, совместно с экспертами Европейской Комиссии, генерального директората по вопросам расширения и Восточного соседства (DG NEAR) и центральными органами исполнительной власти Украины. Координацию осуществляло Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Обязательства Украины при обновлении документа остались неизменными.
Внесенные изменения касались корректировки сроков реализации отдельных шагов в соответствии с логикой внедрения реформ.
Согласование пересмотра Плана Украины со стороны Совета ЕС является свидетельством доверия со стороны наших партнеров и подтверждением прогресса в выполнении шагов. Мы работаем в динамичной среде, и обновление Плана позволяет учитывать реальный экономический контекст. Принятые изменения не меняют сути реформ и обязательств, но демонстрируют стабильность партнерства и предсказуемость процессов
Украина продолжит реализацию Плана в полном объеме и в обновленных временных рамках, согласованных с Европейской Комиссией.
Ukraine Facility — это программа финансовой поддержки Украины от Европейского Союза в размере €50 млрд на 2024–2027 годы. Она направлена на обеспечение макроэкономической стабильности, восстановление, модернизацию страны и углубление евроинтеграции Украины.
