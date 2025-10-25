$41.900.00
48.550.00
ukenru
11:59 • 11425 просмотра
Отопительный сезон в Украине может начаться уже в ближайшие дни - Минэнерго
Эксклюзив
25 октября, 10:22 • 20028 просмотра
Переход на "зимнее время": психолог дала советы, как помочь организму адаптироваться
25 октября, 08:59 • 19859 просмотра
Подрыв людей на вокзале в Овруче: производство открыли по трем статьям
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 28685 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
25 октября, 06:30 • 19997 просмотра
Трамп анонсировал обсуждение войны рф против Украины с Си Цзиньпином: хочет помощи Пекина
25 октября, 03:58 • 18542 просмотра
Украину накроет облачная погода с дождями, на юге до +17°Photo
24 октября, 17:15 • 32429 просмотра
В субботу Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 48817 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 37655 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 38727 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
Совет ЕС утвердил обновленный план Украины в рамках программы Ukraine Facility

Киев • УНН

 • 200 просмотра

Совет Европейского Союза утвердил изменения в План Украины в рамках программы Ukraine Facility, принятые правительством в августе 2025 года. Изменения касались корректировки сроков реализации отдельных шагов, обязательства Украины остались неизменными.

Совет ЕС утвердил обновленный план Украины в рамках программы Ukraine Facility

Совет Европейского Союза утвердил изменения в План Украины в рамках программы Ukraine Facility, принятые правительством в августе 2025 года. Об этом сообщает Минприроды, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что работа над изменениями длилась несколько месяцев, совместно с экспертами Европейской Комиссии, генерального директората по вопросам расширения и Восточного соседства (DG NEAR) и центральными органами исполнительной власти Украины. Координацию осуществляло Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Обязательства Украины при обновлении документа остались неизменными.

Внесенные изменения касались корректировки сроков реализации отдельных шагов в соответствии с логикой внедрения реформ.

Согласование пересмотра Плана Украины со стороны Совета ЕС является свидетельством доверия со стороны наших партнеров и подтверждением прогресса в выполнении шагов. Мы работаем в динамичной среде, и обновление Плана позволяет учитывать реальный экономический контекст. Принятые изменения не меняют сути реформ и обязательств, но демонстрируют стабильность партнерства и предсказуемость процессов

- отметил Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Украина продолжит реализацию Плана в полном объеме и в обновленных временных рамках, согласованных с Европейской Комиссией.

Справка

Ukraine Facility — это программа финансовой поддержки Украины от Европейского Союза в размере €50 млрд на 2024–2027 годы. Она направлена на обеспечение макроэкономической стабильности, восстановление, модернизацию страны и углубление евроинтеграции Украины.

Украина получила более 46 млн евро от ЕИБ на развитие городской инфраструктуры23.10.25, 04:52 • 3694 просмотра

Ольга Розгон

