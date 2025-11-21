ЕС открыл конкурс на 17 млн евро для поддержки гражданского общества Украины
Киев • УНН
Европейский Союз объявил о новом конкурсе проектов Ukraine Facility на 17 млн евро для поддержки гражданского общества в Украине. Конкурс включает пять тематических направлений, а участие могут принимать общественные организации со всей Украины.
ЕС всегда был крупнейшим сторонником Украины. И мы будем продолжать! Сегодня мы запускаем новый конкурс предложений EU4CSOs на сумму 17 миллионов евро. Мы стоим плечом к плечу с впечатляющим гражданским обществом Украины - оказывая поддержку голосам устойчивой и единой Украины", – отметила дипломат.
В ИЭД сообщили, что конкурс предусматривает пять тематических направлений:
- женщины и гендерное равенство
- медиа
- права человека
- социальная сплоченность
- молодежь
Отмечается, что участие могут принимать общественные организации со всей Украины.
"С первых дней борьбы украинцев за свободу ЕС был рядом, поддерживая реформы, восстановление общин и защиту демократии. Новый конкурс – это больше, чем просто финансирование, это долгосрочная поддержка людей, идей и будущего Украины", - говорится в сообщении Института.
Справка
Ukraine Facility — это программа финансовой поддержки Украины от Европейского Союза в размере €50 млрд на 2024–2027 годы. Она направлена на обеспечение макроэкономической стабильности, восстановление, модернизацию страны и углубление евроинтеграции Украины.
Напомним
Украина получила 46,1 млн евро кредитных средств от Европейского инвестиционного банка по четырем проектам для поддержки развития городов. Средства поступили в специальный фонд государственного бюджета и направлены на реконструкцию водоснабжения, водоотведения, энергоэффективность и закупку общественного транспорта.
