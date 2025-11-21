ЕС открыл конкурс на 17 млн евро для поддержки гражданского общества Украины

$42.090.00
48.740.05
ukenru
22:25 • 5132 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
21:45 • 11586 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 13618 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
20 ноября, 17:57 • 23906 просмотра
Зеленский согласился на переговоры по мирному плану Трампа для Украины - СМИ
20 ноября, 16:14 • 42559 просмотра
Зеленский получил от США проект плана для завершения войны
20 ноября, 15:56 • 36559 просмотра
В Украине 21 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
Эксклюзив
20 ноября, 15:30 • 55139 просмотра
Odrex и скандал вокруг смерти пациента: эксперты развенчивают версию о "давлении на бизнес"
20 ноября, 13:38 • 62675 просмотра
В Киеве с 4 декабря можно будет приобрести новогоднюю елку: все локации
Эксклюзив
20 ноября, 13:09 • 65005 просмотра
Новый "мирный план" Трампа для Украины: эксперт раскрыл, какими могут быть последствия
20 ноября, 12:48 • 27316 просмотра
Плей-офф отбора на ЧМ: сборная Украины узнала соперникаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.3м/с
93%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Япония и Китай на грани нового обострения: Пекин вводит санкции, Токио отказывается извиняться20 ноября, 17:12 • 6136 просмотра
Почему бы россиянам и украинцам вместо того, чтобы убивать друг друга, не начать торговать, ездить друг к другу - Вэнс20 ноября, 17:17 • 4376 просмотра
путинский патриарх кирилл после обстрела Тернополя заявил, что россия в войне не нарушает заповедь "не убий"20 ноября, 17:33 • 11857 просмотра
Число жертв российской атаки на Тернополь возросло до 27: из-под завалов извлекли тело женщины20 ноября, 18:18 • 7974 просмотра
Встреча Зеленского с фракцией «Слуга народа» завершилась20 ноября, 20:00 • 9470 просмотра
публикации
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждогоPhoto20 ноября, 15:45 • 41225 просмотра
Odrex и скандал вокруг смерти пациента: эксперты развенчивают версию о "давлении на бизнес"
Эксклюзив
20 ноября, 15:30 • 55138 просмотра
В Киеве с 4 декабря можно будет приобрести новогоднюю елку: все локации20 ноября, 13:38 • 62674 просмотра
Новый "мирный план" Трампа для Украины: эксперт раскрыл, какими могут быть последствия
Эксклюзив
20 ноября, 13:09 • 65004 просмотра
Европа реагирует на предполагаемый мирный план США из 28 пунктов для Украины и россии: что говорят в столицах20 ноября, 12:24 • 64921 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Давид Арахамия
Эмманюэль Макрон
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Тернополь
Китай
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 29945 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 43672 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 65935 просмотра
Настоящий Slim Shady: Эминем подал в суд на австралийский пляжный бренд "Swim Shady"18 ноября, 16:06 • 62492 просмотра
Украинский юморист Андрей Рыбак обнаружил свое фото на обложке БДСМ-книги на Amazon: требует компенсациюPhoto18 ноября, 16:02 • 63315 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Financial Times
9К720 Искандер
Дипломатка

ЕС открыл конкурс на 17 млн евро для поддержки гражданского общества Украины

Киев • УНН

 • 300 просмотра

Европейский Союз объявил о новом конкурсе проектов Ukraine Facility на 17 млн евро для поддержки гражданского общества в Украине. Конкурс включает пять тематических направлений, а участие могут принимать общественные организации со всей Украины.

ЕС открыл конкурс на 17 млн евро для поддержки гражданского общества Украины

Европейский Союз объявил об открытии нового конкурса проектов в рамках Ukraine Facility на сумму 17 млн евро для поддержки гражданского общества в Украине. Об этом информирует УНН со ссылкой на посла Европейского Союза в Украине Катарину Матернову в соцсети X, Институт экономических исследований и политических консультаций (ИЭД) в соцсети Facebook.

ЕС всегда был крупнейшим сторонником Украины. И мы будем продолжать! Сегодня мы запускаем новый конкурс предложений EU4CSOs на сумму 17 миллионов евро. Мы стоим плечом к плечу с впечатляющим гражданским обществом Украины - оказывая поддержку голосам устойчивой и единой Украины", – отметила дипломат.  

- заявила дипломат.

В ИЭД сообщили, что конкурс предусматривает пять тематических направлений:

  • женщины и гендерное равенство
    • медиа
      • права человека
        • социальная сплоченность
          • молодежь

            Отмечается, что участие могут принимать общественные организации со всей Украины.

            "С первых дней борьбы украинцев за свободу ЕС был рядом, поддерживая реформы, восстановление общин и защиту демократии. Новый конкурс – это больше, чем просто финансирование, это долгосрочная поддержка людей, идей и будущего Украины", - говорится в сообщении Института.

            Справка

            Ukraine Facility — это программа финансовой поддержки Украины от Европейского Союза в размере €50 млрд на 2024–2027 годы. Она направлена на обеспечение макроэкономической стабильности, восстановление, модернизацию страны и углубление евроинтеграции Украины.

            Напомним

            Украина получила 46,1 млн евро кредитных средств от Европейского инвестиционного банка по четырем проектам для поддержки развития городов. Средства поступили в специальный фонд государственного бюджета и направлены на реконструкцию водоснабжения, водоотведения, энергоэффективность и закупку общественного транспорта.

            Совет ЕС утвердил обновленный план Украины в рамках программы Ukraine Facility25.10.25, 19:26 • 5630 просмотров

            Вита Зеленецкая

            ОбществоЭкономикаПолитика
            Государственный бюджет
            Энергетика
            Социальная сеть
            Война в Украине
            Дипломатка
            Электроэнергия
            Европейский инвестиционный банк
            благотворительность
            Европейский Союз
            Украина