Эксклюзив
10:33 • 136 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
10:23 • 688 просмотра
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
10:14 • 1270 просмотра
ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода
07:25 • 11130 просмотра
Гарантии безопасности для Украины зависят от путина - Politico
22 декабря, 01:25 • 26252 просмотра
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
21 декабря, 20:13 • 39693 просмотра
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 43554 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49 • 49735 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21 • 43062 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 52345 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко

Киев • УНН

 • 694 просмотра

Украина получает транш в размере 2,3 миллиарда евро в рамках Ukraine Facility. Общая поддержка ЕС Украине с начала полномасштабного вторжения достигла 187,3 миллиарда евро.

Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко

Украина сегодня получает транш в размере 2,3 миллиарда евро в рамках инструмента Ukraine Facility от ЕС, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в X в понедельник, пишет УНН.

Сегодня Украина получает транш объемом 2,3 миллиарда евро в рамках (инструмента ЕС) Ukraine Facility

- написала Свириденко.

По словам Премьера, в 2025 году поддержка ЕС - через займы ERA с использованием доходов от активов рф и Ukraine Facility - "обеспечила около 29 миллиардов евро бюджетного финансирования для Украины". "Это стратегическая, предсказуемая поддержка, которая обеспечивает функционирование украинского государства в условиях военного времени", - указала Свириденко.

Как сообщила Свириденко, с начала полномасштабного вторжения россии общая поддержка ЕС Украине достигла 187,3 миллиарда евро, "что является четкой демонстрацией долгосрочных обязательств Европы".

Юлия Шрамко

