Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
Киев • УНН
Украина получает транш в размере 2,3 миллиарда евро в рамках Ukraine Facility. Общая поддержка ЕС Украине с начала полномасштабного вторжения достигла 187,3 миллиарда евро.
Украина сегодня получает транш в размере 2,3 миллиарда евро в рамках инструмента Ukraine Facility от ЕС, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в X в понедельник, пишет УНН.
Сегодня Украина получает транш объемом 2,3 миллиарда евро в рамках (инструмента ЕС) Ukraine Facility
По словам Премьера, в 2025 году поддержка ЕС - через займы ERA с использованием доходов от активов рф и Ukraine Facility - "обеспечила около 29 миллиардов евро бюджетного финансирования для Украины". "Это стратегическая, предсказуемая поддержка, которая обеспечивает функционирование украинского государства в условиях военного времени", - указала Свириденко.
Как сообщила Свириденко, с начала полномасштабного вторжения россии общая поддержка ЕС Украине достигла 187,3 миллиарда евро, "что является четкой демонстрацией долгосрочных обязательств Европы".