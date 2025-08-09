Єрмак у Британії зустрівся з Ді Венсом та безпековими представниками Європи: перші подробиці

У Великій Британії відбулася зустріч з питань безпеки за участю представників США, України та Європи. Про це у соцмережі Х повідомив глава британського МЗС Девід Леммі, інформує УНН.

Деталі

За його словами, на зустрічі були присутні керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та віце-президент США Джей Ді Венс.

Підтримка України з боку Великої Британії залишається непохитною, оскільки ми продовжуємо працювати над досягненням справедливого та міцного миру - написав Леммі

Тим часом Президент України Володимир Зеленський із посиланням на доповідь Єрмака повідомив, що на зустрічі також були присутні безпекові представники Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії та Польщі.

Зустріч була конструктивною. Наші сигнали всі передали. Наші аргументи чують. Небезпеки враховують - зазначив глава держави.

Він додав, що шлях до миру для України має визначатися "разом і тільки разом з Україною, це принципово".

"І важливо, щоб спільні підходи, спільне бачення спрацювали на справжній мир. Консолідована позиція. Припинення вогню. Припинення окупації. Припинення війни", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо

6 серпня Зеленський провів розмову з Президентом Трампом та європейськими лідерами. Вони обговорили заяви, зроблені в москві, та наголосили на необхідності чесного завершення війни.

