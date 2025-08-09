$41.460.00
Эксклюзив
14:11 • 22881 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 75019 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 72504 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 248108 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 137025 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 307504 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 285127 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 105293 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 147960 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 78497 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
Ермак в Британии встретился с Ди Вэнсом и представителями безопасности Европы: первые подробности

Киев • УНН

 • 322 просмотра

В Великобритании состоялась встреча по вопросам безопасности с участием представителей США, Украины и Европы. Глава британского МИД Дэвид Лэмми подтвердил присутствие Андрея Ермака и Джей Ди Вэнса.

Ермак в Британии встретился с Ди Вэнсом и представителями безопасности Европы: первые подробности

В Великобритании состоялась встреча по вопросам безопасности с участием представителей США, Украины и Европы. Об этом в соцсети Х сообщил глава британского МИД Дэвид Лэмми, информирует УНН.

Детали

По его словам, на встрече присутствовали руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Поддержка Украины со стороны Великобритании остается непоколебимой, поскольку мы продолжаем работать над достижением справедливого и прочного мира

- написал Лэмми

Тем временем Президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на доклад Ермака сообщил, что на встрече также присутствовали представители безопасности Франции, Германии, Италии, Финляндии и Польши.

Встреча была конструктивной. Наши сигналы все передали. Наши аргументы слышат. Опасности учитывают

- отметил глава государства.

Он добавил, что путь к миру для Украины должен определяться "вместе и только вместе с Украиной, это принципиально".

"И важно, чтобы общие подходы, общее видение сработали на настоящий мир. Консолидированная позиция. Прекращение огня. Прекращение оккупации. Прекращение войны", - резюмировал Зеленский.

Напомним

6 августа Зеленский провел разговор с Президентом Трампом и европейскими лидерами. Они обсудили заявления, сделанные в москве, и подчеркнули необходимость честного завершения войны.

Будущее Украины не может быть решено без украинцев: Макрон после разговора с Зеленским, Стармером и Мерцем09.08.25, 19:23 • 3394 просмотра

Вадим Хлюдзинский

