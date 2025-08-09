Ермак в Британии встретился с Ди Вэнсом и представителями безопасности Европы: первые подробности
Киев • УНН
В Великобритании состоялась встреча по вопросам безопасности с участием представителей США, Украины и Европы. Глава британского МИД Дэвид Лэмми подтвердил присутствие Андрея Ермака и Джей Ди Вэнса.
В Великобритании состоялась встреча по вопросам безопасности с участием представителей США, Украины и Европы. Об этом в соцсети Х сообщил глава британского МИД Дэвид Лэмми, информирует УНН.
Детали
По его словам, на встрече присутствовали руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Поддержка Украины со стороны Великобритании остается непоколебимой, поскольку мы продолжаем работать над достижением справедливого и прочного мира
Тем временем Президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на доклад Ермака сообщил, что на встрече также присутствовали представители безопасности Франции, Германии, Италии, Финляндии и Польши.
Встреча была конструктивной. Наши сигналы все передали. Наши аргументы слышат. Опасности учитывают
Он добавил, что путь к миру для Украины должен определяться "вместе и только вместе с Украиной, это принципиально".
"И важно, чтобы общие подходы, общее видение сработали на настоящий мир. Консолидированная позиция. Прекращение огня. Прекращение оккупации. Прекращение войны", - резюмировал Зеленский.
Напомним
6 августа Зеленский провел разговор с Президентом Трампом и европейскими лидерами. Они обсудили заявления, сделанные в москве, и подчеркнули необходимость честного завершения войны.
Будущее Украины не может быть решено без украинцев: Макрон после разговора с Зеленским, Стармером и Мерцем09.08.25, 19:23 • 3394 просмотра