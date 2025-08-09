Будущее Украины не может быть решено без украинцев: Макрон после разговора с Зеленским, Стармером и Мерцем
Киев • УНН
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о решительной поддержке Украины после разговоров с лидерами Германии и Британии. Он подчеркнул, что будущее Украины не может быть решено без украинцев, которые борются за свою свободу.
Президент Франции Эммануэль Макрон после разговоров с лидерами Украины, Германии и Великобритании подчеркнул решительную поддержку Киева, а также добавил - "будущее Украины не может быть решено без украинцев", передает УНН.
Я только что снова разговаривал с президентом Зеленским, а также с канцлером Мерцом и премьер-министром Стармером. Мы остаемся решительными в поддержке Украины, работая в духе единства и развивая работу, проведенную в рамках Коалиции желающих
Президент Франции подчеркнул, что "будущее Украины не может быть решено без украинцев, которые уже более трех лет борются за свою свободу и безопасность".
Европейцы также обязательно будут частью решения, поскольку на кону стоит их собственная безопасность. Я буду продолжать тесную координацию с президентом Зеленским и нашими европейскими партнерами
Ранее
Лондон сегодня примет встречу советников по вопросам безопасности с участием представителей Соединенных Штатов, Украины и Европы. Встречу возглавят министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми и вице-президент США Джей Ди Вэнс.