Майбутнє України не може бути вирішене без українців: Макрон після розмови із Зеленським, Стармером та Мерцом
Київ • УНН
Президент Франції Еммануель Макрон заявив про рішучу підтримку України після розмов з лідерами Німеччини та Британії. Він наголосив, що майбутнє України не може бути вирішене без українців, які борються за свою свободу.
Я щойно знову розмовляв з президентом Зеленським, а також з канцлером Мерцом та прем'єр-міністром Стармером. Ми залишаємося рішучими у підтримці України, працюючи в дусі єдності та розвиваючи роботу, проведену в рамках Коаліції охочих
Президент Франції наголосив, що "майбутнє України не може бути вирішене без українців, які вже понад три роки борються за свою свободу та безпеку".
Європейці також обов'язково будуть частиною рішення, оскільки на кону стоїть їхня власна безпека. Я продовжуватиму тісну координацію з президентом Зеленським та нашими європейськими партнерами
Раніше
Лондон сьогодні прийме зустріч радників з питань безпеки за участю представників Сполучених Штатів, України та Європи. Зустріч очолять міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі та віце-президент США Джей Ді Венс.