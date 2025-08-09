$41.460.00
Ексклюзив
14:11 • 13558 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
13:49 • 41222 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 51893 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 216757 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 118811 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 278342 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС "Єнісєй" у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 261599 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 103824 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов'язаним
8 серпня, 10:49 • 146694 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 78213 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
Майбутнє України не може бути вирішене без українців: Макрон після розмови із Зеленським, Стармером та Мерцом

Київ • УНН

 • 814 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про рішучу підтримку України після розмов з лідерами Німеччини та Британії. Він наголосив, що майбутнє України не може бути вирішене без українців, які борються за свою свободу.

Майбутнє України не може бути вирішене без українців: Макрон після розмови із Зеленським, Стармером та Мерцом

Президент Франції Еммануель Макрон після розмов із лідерами України, Німеччини та Британії наголосив на рішучій підтримці Києва, а також додав -"майбутнє України не може бути вирішене без українців", передає УНН.

Я щойно знову розмовляв з президентом Зеленським, а також з канцлером Мерцом та прем'єр-міністром Стармером. Ми залишаємося рішучими у підтримці України, працюючи в дусі єдності та розвиваючи роботу, проведену в рамках Коаліції охочих 

- написав Макрон в Х.

Президент Франції наголосив, що "майбутнє України не може бути вирішене без українців, які вже понад три роки борються за свою свободу та безпеку".

Європейці також обов'язково будуть частиною рішення, оскільки на кону стоїть їхня власна безпека. Я продовжуватиму тісну координацію з президентом Зеленським та нашими європейськими партнерами 

- резюмував Макрон.

Україна та Європа відхилили пропозицію путіна про припинення вогню та висунули свою - ЗМІ09.08.25, 19:07 • 1826 переглядiв

Раніше

Лондон сьогодні прийме зустріч радників з питань безпеки за участю представників Сполучених Штатів, України та Європи. Зустріч очолять міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі та віце-президент США Джей Ді Венс.

Антоніна Туманова

