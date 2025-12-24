Атака на Запоріжжя: двоє людей отримали поранення
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки росіян на Запоріжжя 24 грудня двоє людей дістали поранень. Постраждалі чоловік та жінка отримують необхідну допомогу.
Двоє людей дістали поранень внаслідок атаки росіян на Запоріжжя в ніч на середу, 24 грудня. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує УНН.
Деталі
За його словами, постраждалі чоловік та жінка отримують усю необхідну допомогу.
Нагадаємо
В ніч на середу, 24 грудня, ворог атакував Запоріжжя та область: під удар потрапив житловий будинок, сталося займання гаражів та автівок.
Чергова атака рф на Запоріжжя: відомо про сім постраждалих19.12.25, 14:58 • 3227 переглядiв