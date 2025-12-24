Атака на Запоріжжя: двоє людей отримали поранення

$42.150.10
49.490.02
ukenru
23 грудня, 15:52 • 13296 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 23612 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 30755 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 39335 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 29049 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 34033 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 18986 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 18188 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 23733 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 39103 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.9м/с
66%
760мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Літав частіше, ніж повідомлялося": нові файли Епштейна розкривають деталі подорожей Трампа у 90-х23 грудня, 17:45 • 3668 перегляди
П’яні командири та катастрофічні втрати: АТЕШ розкрив критичну ситуацію в 74-му полку рф на Запорожжі23 грудня, 18:36 • 5212 перегляди
Ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку Чернігова, триває евакуація мешканців23 грудня, 18:54 • 4984 перегляди
В Алушті водний дефіцит використовують для фінансового тиску на людей - ЦНС23 грудня, 21:21 • 4956 перегляди
Рятувальники показали кадри наслідків дронової атаки рф на ЧернігівVideo00:39 • 4166 перегляди
Публікації
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 30753 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo23 грудня, 14:58 • 22973 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto23 грудня, 12:03 • 39334 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний23 грудня, 11:27 • 34033 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 93258 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Джорджа Мелоні
Володимир Зеленський
Крістофер Нолан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Чернігів
Венесуела
Реклама
УНН Lite
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 24288 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 23017 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 26747 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 28803 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 51405 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Дипломатка

Атака на Запоріжжя: двоє людей отримали поранення

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Внаслідок нічної атаки росіян на Запоріжжя 24 грудня двоє людей дістали поранень. Постраждалі чоловік та жінка отримують необхідну допомогу.

Атака на Запоріжжя: двоє людей отримали поранення

Двоє людей дістали поранень внаслідок атаки росіян на Запоріжжя в ніч на середу, 24 грудня. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, постраждалі чоловік та жінка отримують усю необхідну допомогу.

Нагадаємо

В ніч на середу, 24 грудня, ворог атакував Запоріжжя та область: під удар потрапив житловий будинок, сталося займання гаражів та автівок.

Чергова атака рф на Запоріжжя: відомо про сім постраждалих19.12.25, 14:58 • 3227 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Запоріжжя