9 августа, 14:11
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
8 августа, 13:00
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
8 августа, 12:43
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
8 августа, 09:44
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
8 августа, 13:00
Поддержка Украины и давление на РФ: лидеры ЕС выступили с совместным заявлением накануне встречи Трампа с Путиным

Киев • УНН

 • 272 просмотра

Лидеры Европейского Союза поддержали усилия Дональда Трампа, направленные на прекращение войны в Украине и достижение мира. Они подчеркнули важность дипломатии, поддержки Украины и давления на РФ.

Поддержка Украины и давление на РФ: лидеры ЕС выступили с совместным заявлением накануне встречи Трампа с Путиным

Лидеры Европейского Союза приветствуют работу президента США Дональда Трампа, направленную на прекращение убийств в Украине, агрессивной войны Российской Федерации и достижение справедливого и прочного мира и безопасности для Украины. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров ЕС накануне запланированной встречи Трампа с российским диктатором Путиным, сообщает УНН.

Детали

По убеждению авторов, только подход, который сочетает активную дипломатию, поддержку Украины и давление на Российскую Федерацию с целью прекращения ее незаконной войны, может быть успешным.

Мы готовы поддерживать эту работу дипломатически, а также путем продолжения нашей существенной военной и финансовой поддержки Украины, в частности через работу Коалиции желающих, а также путем поддержки и введения ограничительных мер против Российской Федерации

- говорится в заявлении.

Авторы также разделяют убеждение, что дипломатическое решение должно защищать жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы, которые включают необходимость надежных и достоверных гарантий безопасности, которые позволят Украине эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность.

Украина имеет свободу выбора относительно собственной судьбы. Содержательные переговоры могут происходить только в контексте прекращения огня или уменьшения военных действий. Путь к миру в Украине не может быть определен без Украины. Мы остаемся приверженными принципу, что международные границы не должны изменяться силой. Текущая линия соприкосновения должна быть отправной точкой переговоров

- указывают подписанты.

Встреча Трампа и Путина на Аляске: в России заявили об угрозе срыва саммита и нашли виновных09.08.25, 21:44 • 5068 просмотров

Отмечается, что неспровоцированное и незаконное вторжение России в Украину является вопиющим нарушением Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта, Будапештского меморандума и последующих обязательств России.

"Мы подчеркиваем нашу непоколебимую приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины. Мы обещаем твердо стоять на стороне Украины. Мы едины как европейцы и полны решимости совместно продвигать наши интересы. И мы будем продолжать тесно сотрудничать с президентом Трампом и Соединенными Штатами Америки, а также с президентом Зеленским и народом Украины ради мира в Украине, который защищает наши жизненно важные интересы безопасности", - резюмировали европейские лидеры.

Справочно

Под совместным заявлением подписались президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Финляндии Александр Стубб.

Напомним

Накануне в Великобритании состоялась встреча по вопросам безопасности с участием представителей США, Украины и Европы. На встрече присутствовали руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Зеленский: вторую попытку раздела Украины России мы не дадим, зная Россию – где вторая, там и третья09.08.25, 23:45 • 1924 просмотра

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Кир Стармер
Джорджия Мелони
Александр Стабб
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Европейский Союз
Эмманюэль Макрон
Финляндия
Великобритания
Дональд Туск
Соединённые Штаты
Урсула фон дер Ляйен
Украина