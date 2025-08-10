Поддержка Украины и давление на РФ: лидеры ЕС выступили с совместным заявлением накануне встречи Трампа с Путиным
Киев • УНН
Лидеры Европейского Союза поддержали усилия Дональда Трампа, направленные на прекращение войны в Украине и достижение мира. Они подчеркнули важность дипломатии, поддержки Украины и давления на РФ.
Лидеры Европейского Союза приветствуют работу президента США Дональда Трампа, направленную на прекращение убийств в Украине, агрессивной войны Российской Федерации и достижение справедливого и прочного мира и безопасности для Украины. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров ЕС накануне запланированной встречи Трампа с российским диктатором Путиным, сообщает УНН.
Детали
По убеждению авторов, только подход, который сочетает активную дипломатию, поддержку Украины и давление на Российскую Федерацию с целью прекращения ее незаконной войны, может быть успешным.
Мы готовы поддерживать эту работу дипломатически, а также путем продолжения нашей существенной военной и финансовой поддержки Украины, в частности через работу Коалиции желающих, а также путем поддержки и введения ограничительных мер против Российской Федерации
Авторы также разделяют убеждение, что дипломатическое решение должно защищать жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы, которые включают необходимость надежных и достоверных гарантий безопасности, которые позволят Украине эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность.
Украина имеет свободу выбора относительно собственной судьбы. Содержательные переговоры могут происходить только в контексте прекращения огня или уменьшения военных действий. Путь к миру в Украине не может быть определен без Украины. Мы остаемся приверженными принципу, что международные границы не должны изменяться силой. Текущая линия соприкосновения должна быть отправной точкой переговоров
Отмечается, что неспровоцированное и незаконное вторжение России в Украину является вопиющим нарушением Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта, Будапештского меморандума и последующих обязательств России.
"Мы подчеркиваем нашу непоколебимую приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины. Мы обещаем твердо стоять на стороне Украины. Мы едины как европейцы и полны решимости совместно продвигать наши интересы. И мы будем продолжать тесно сотрудничать с президентом Трампом и Соединенными Штатами Америки, а также с президентом Зеленским и народом Украины ради мира в Украине, который защищает наши жизненно важные интересы безопасности", - резюмировали европейские лидеры.
Справочно
Под совместным заявлением подписались президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Финляндии Александр Стубб.
Напомним
Накануне в Великобритании состоялась встреча по вопросам безопасности с участием представителей США, Украины и Европы. На встрече присутствовали руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и вице-президент США Джей Ди Вэнс.
