Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 47451 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 128216 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 99413 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 273312 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 155340 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 333608 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 305233 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 107006 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 149702 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Белый дом не исключает пребывания президента Зеленского на Аляске во время встречи Трампа и Путина - СМИ

Киев • УНН

 974 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский может присутствовать на встрече Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Белый дом не исключил участия Зеленского в некоторых встречах, хотя он не был назван участником саммита.

Белый дом не исключает пребывания президента Зеленского на Аляске во время встречи Трампа и Путина - СМИ

В субботу развернулась дипломатическая схватка после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил, что на следующей неделе на Аляске встретится с российским диктатором Владимиром Путиным. Президент Украины Владимир Зеленский также может присутствовать во время этой встречи, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

В английской сельской местности в субботу европейские чиновники представили свою позицию вице-президенту Джей Ди Вэнсу на спешно организованной встрече. Лидеры нескольких европейских стран впоследствии заявили, что, хотя они поддерживают дипломатические усилия Трампа, любым мирным переговорам должно предшествовать прекращение огня, и сама Украина должна активно участвовать.

Президент Украины Владимир Зеленский не был назван участником саммита на Аляске, который должен был состояться в пятницу между Трампом и Путиным. Однако Белый дом не исключил полностью участия Зеленского в некоторых встречах, сообщили CNN два источника, знакомые с этим вопросом.

Один чиновник Белого дома подчеркнул, что все, что касается Зеленского, вероятно, произойдет после встречи Трампа и Путина.

Встреча состоялась очень быстро, и детали все еще не уточняются. Представитель Белого дома заявил, что Трамп остается "открытым для трехстороннего саммита с обоими лидерами", но что "Белый дом планирует двустороннюю встречу, о которой просит президент Путин".

С тех пор, как Трамп обнародовал планы встречи с Путиным в пятницу в социальных сетях, за кулисами предпринимаются интенсивные дипломатические усилия, чтобы привлечь союзников США.

США, возможно, «неправильно» интерпретировали намерения РФ по прекращению огня в Украине – WP10.08.25, 13:46 • 1436 просмотров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении после объявления президента Трампа о встрече с президентом России Владимиром Путиным, что Украина "готова сотрудничать с президентом Трампом", но отверг идею любых территориальных уступок.

Примечательно, что в заявлении Трампа не было сказано, будет ли Зеленский включен в процесс и когда. Тем временем Зеленский и европейские лидеры подчеркнули, что Украина должна быть частью любых переговоров о прекращении войны.

На субботней встрече, организованной Вэнсом в поместье британского министра иностранных дел, европейские чиновники изложили свои условия и запросили больше информации от американских чиновников о плане, который Путин представил в среду посланнику США Стиву Уиткоффу.

По словам западных чиновников, они подчеркнули ряд моментов: Украина должна быть вовлечена в переговоры, соблюдение режима прекращения огня до того, как будут сделаны другие шаги, и если Украина пойдет на территориальные уступки, Россия также должна уступить территориальные действия, которые она сейчас оккупирует.

Напомним

В заявлении, опубликованном впоследствии, лидеры Франции, Италии, Германии, Польши, Великобритании, Европейского Союза и Финляндии заявили, что группа приветствует "работу президента Трампа, направленную на прекращение убийств в Украине, прекращение агрессивной войны Российской Федерации и достижение справедливого и прочного мира и безопасности для Украины".

В воскресенье Владимир Зеленский заявил, что "ценит и полностью поддерживает" совместное заявление. Но в нем были изложены условия мирного плана, которые, похоже, отличались от того, что предложил Путин, в котором он, по словам западных чиновников, стремится к значительным территориальным уступкам.

Павел Зинченко

Аляска
Джей Ди Вэнс
Белый дом
Дональд Трамп
Европейский Союз
Финляндия
Франция
Великобритания
Италия
Германия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Польша