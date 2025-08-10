Напередодні зустрічі Трампа з путіним, Зеленський попередив - припинення війни повинно бути чесним
Київ • УНН
Президент Зеленський подякував європейським лідерам за підтримку України перед зустріччю Трампа з Путіним. Він наголосив, що закінчення війни має бути чесним. Глава МЗС України Сибіга додав, що поступки агресору провокують подальшу агресію.
Президент Зеленський подякував лідерам європейських країн за їхні заяви та підтримку України напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа з російського президента полодимира путіна.
Передає УНН із посиланням на сторінку президента Зеленського у соцмережі.
Деталі
Закінчення війни має бути чесним, і я вдячний усім, хто зараз з Україною, з нашими людьми заради миру в Україні, яка захищає життєво важливі безпекові інтереси наших європейських народів. Україна цінує та повністю підтримує заяву Президента Макрона, Голови Ради міністрів Мелоні, канцлера Мерца, Прем’єр-міністра Туска, Прем’єр-міністра Стармера, Президентки Урсули фон дер Ляєн та Президента Стубба щодо миру для України.
Додамо
У соцмережі Х також висловився міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
Жодних винагород чи подарунків агресору для його умиротворення. Лише сила та єдність можуть змусити Росію припинити війну.
Він наголосив, що кожна поступка провокує подальшу агресію. Відповідно, Україна твердо стоїть на захисті своїх принципів та цінностей.
Разом з нашими американськими та європейськими партнерами ми залишаємося відданими забезпеченню справедливого і тривалого миру, заснованого на Статуті ООН та міжнародному праві."
Нагадаємо
УНН повідомляв, що європейські лідери оприлюднили спільну заяву щодо України на тлі майбутньої зустрічі Трампа і путіна.
Президент Франції Макрон заявив, що українців та європейців не можна виключати з переговорів.
