ukenru
08:18 • 5796 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 43126 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 124607 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 96878 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 271082 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 154481 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 331236 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 303817 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 106902 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 149552 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Напередодні зустрічі Трампа з путіним, Зеленський попередив - припинення війни повинно бути чесним

Київ • УНН

 • 1076 перегляди

Президент Зеленський подякував європейським лідерам за підтримку України перед зустріччю Трампа з Путіним. Він наголосив, що закінчення війни має бути чесним. Глава МЗС України Сибіга додав, що поступки агресору провокують подальшу агресію.

Напередодні зустрічі Трампа з путіним, Зеленський попередив - припинення війни повинно бути чесним

Президент Зеленський подякував лідерам європейських країн за їхні заяви та підтримку України напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа з російського президента полодимира путіна.

Передає УНН із посиланням на сторінку президента Зеленського у соцмережі.

Деталі

Закінчення війни має бути чесним, і я вдячний усім, хто зараз з Україною, з нашими людьми заради миру в Україні, яка захищає життєво важливі безпекові інтереси наших європейських народів. Україна цінує та повністю підтримує заяву Президента Макрона, Голови Ради міністрів Мелоні, канцлера Мерца, Прем’єр-міністра Туска, Прем’єр-міністра Стармера, Президентки Урсули фон дер Ляєн та Президента Стубба щодо миру для України.  

- наголосив президент

Додамо

У соцмережі Х також висловився міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Жодних винагород чи подарунків агресору для його умиротворення. Лише сила та єдність можуть змусити Росію припинити війну.

Він наголосив, що кожна поступка провокує подальшу агресію. Відповідно, Україна твердо стоїть на захисті своїх принципів та цінностей.

Разом з нашими американськими та європейськими партнерами ми залишаємося відданими забезпеченню справедливого і тривалого миру, заснованого на Статуті ООН та міжнародному праві."  

- додав Сибіга

Нагадаємо

УНН повідомляв, що європейські лідери оприлюднили спільну заяву щодо України на тлі майбутньої зустрічі Трампа і путіна.

Президент Франції Макрон заявив, що українців та європейців не можна виключати з переговорів.

