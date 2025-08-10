Напередодні зустрічі Трампа з путіним, Зеленський попередив - припинення війни повинно бути чесним

Президент Зеленський подякував лідерам європейських країн за їхні заяви та підтримку України напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа з російського президента полодимира путіна.

Передає УНН із посиланням на сторінку президента Зеленського у соцмережі.

Закінчення війни має бути чесним, і я вдячний усім, хто зараз з Україною, з нашими людьми заради миру в Україні, яка захищає життєво важливі безпекові інтереси наших європейських народів. Україна цінує та повністю підтримує заяву Президента Макрона, Голови Ради міністрів Мелоні, канцлера Мерца, Прем’єр-міністра Туска, Прем’єр-міністра Стармера, Президентки Урсули фон дер Ляєн та Президента Стубба щодо миру для України.