Стармер і Макрон будуть "підтримувати тісний контакт" перед зустріччю Трампа з путіним
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон підтримуватимуть тісний контакт перед зустріччю Дональда Трампа з Володимиром путіним 15 серпня на Алясці. Лідери обговорили підтримку України та зусилля Трампа щодо припинення війни.
Деталі
Зазначається, що напередодні Стармер і Трамп провели розмову.
Вони обговорили останні події в Україні, підтвердивши свою непохитну підтримку президенту Зеленському та забезпеченню справедливого та тривалого миру для українського народу
Також вказується, що британський та французький лідери привітали зусилля Трампа, спрямовані на припинення вбивств в Україні та агресивної війни росії, а також обговорили, "як продовжувати тісну співпрацю з президентом Трампом та президентом Зеленським протягом наступних днів".
Нагадаємо
Європейські лідери виступили зі спільною заявою напередодні зустрічі Трампа з путіним. Вони, зокрема, підтримали зусилля Дональда Трампа, спрямовані на припинення війни в Україні та досягнення миру.
Напередодні Дональд Трамп повідомив про зустріч з путіним 15 серпня 2025 року на Алясці. кремль підтвердив дату та місце, зазначивши, що обговорюватимуть питання врегулювання щодо війни рф проти України та економічні інтереси.
