Стармер и Макрон будут «поддерживать тесный контакт» перед встречей Трампа с путиным
Киев • УНН
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон будут поддерживать тесный контакт в преддверии встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Офиса главы британского правительства.
Детали
Отмечается, что накануне Стармер и Трамп провели разговор.
Они обсудили последние события в Украине, подтвердив свою непоколебимую поддержку президенту Зеленскому и обеспечению справедливого и прочного мира для украинского народа
Также указывается, что британский и французский лидеры приветствовали усилия Трампа, направленные на прекращение убийств в Украине и агрессивной войны России, а также обсудили, "как продолжать тесное сотрудничество с президентом Трампом и президентом Зеленским в течение следующих дней".
Напомним
Европейские лидеры выступили с совместным заявлением накануне встречи Трампа с Путиным. Они, в частности, поддержали усилия Дональда Трампа, направленные на прекращение войны в Украине и достижение мира.
Накануне Дональд Трамп сообщил о встрече с Путиным 15 августа 2025 года на Аляске. Кремль подтвердил дату и место, отметив, что будут обсуждаться вопросы урегулирования войны РФ против Украины и экономические интересы.
