Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 30494 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 98126 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 84307 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 259559 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 146726 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 319071 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 294031 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 106370 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 149012 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 79178 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
Эксклюзив
8 августа, 13:00
Эксклюзив
Стармер и Макрон будут «поддерживать тесный контакт» перед встречей Трампа с путиным

Киев • УНН

 • 636 просмотра

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон будут поддерживать тесный контакт перед встречей Дональда Трампа с Владимиром путиным 15 августа на Аляске. Лидеры обсудили поддержку Украины и усилия Трампа по прекращению войны.

Стармер и Макрон будут «поддерживать тесный контакт» перед встречей Трампа с путиным

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон будут поддерживать тесный контакт в преддверии встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Офиса главы британского правительства.

Детали

Отмечается, что накануне Стармер и Трамп провели разговор.

Они обсудили последние события в Украине, подтвердив свою непоколебимую поддержку президенту Зеленскому и обеспечению справедливого и прочного мира для украинского народа

- говорится в сообщении.

Также указывается, что британский и французский лидеры приветствовали усилия Трампа, направленные на прекращение убийств в Украине и агрессивной войны России, а также обсудили, "как продолжать тесное сотрудничество с президентом Трампом и президентом Зеленским в течение следующих дней".

Напомним

Европейские лидеры выступили с совместным заявлением накануне встречи Трампа с Путиным. Они, в частности, поддержали усилия Дональда Трампа, направленные на прекращение войны в Украине и достижение мира.

Накануне Дональд Трамп сообщил о встрече с Путиным 15 августа 2025 года на Аляске. Кремль подтвердил дату и место, отметив, что будут обсуждаться вопросы урегулирования войны РФ против Украины и экономические интересы.

Будущее Украины не может быть решено без украинцев: Макрон после разговора с Зеленским, Стармером и Мерцем09.08.25, 19:23 • 4894 просмотра

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Аляска
Кир Стармер
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Франция
Великобритания
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина