Україна синхронізувала санкції з Великою Британією: у списку громадяни рф, Азербайджану, Сінгапуру та Нової Зеландії

$41.930.00
49.430.00
ukenru
13:13 • 966 перегляди
Атака рф на Київ 27 грудня: кількість постраждалих зросла до 30 чоловік, одна людина загинула
11:54 • 3714 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01 • 22323 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 31226 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 71202 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 43792 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 45390 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 62226 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 29685 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 23184 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2.8м/с
87%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Пʼятеро постраждалих внаслідок нічної атаки на столицю - мер Києва27 грудня, 05:42 • 19555 перегляди
Нічна атака на Київщину: удари по багатоповерхівках, гуртожитку та ДЕПО, 11 постраждалихPhoto27 грудня, 07:13 • 12799 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto07:40 • 9332 перегляди
Внаслідок атаки рф знеструмлені споживачі у Києві та Київській та Чернігівській областях - Міненерго08:11 • 11030 перегляди
Масована атака на Київ: кількість постраждалих збільшилась до 22 людей, серед них діти, є пошкодження інфраструктури – мер08:50 • 10986 перегляди
Публікації
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 35377 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 71171 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 32507 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 62220 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 57605 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Емманюель Макрон
Іраклій Кобахідзе
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Китай
Канада
Реклама
УНН Lite
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto07:40 • 9584 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 35377 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 16809 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56 • 16348 перегляди
Топ-10 зіркових розривів 2025 року: хто з голлівудських пар поставив крапку у стосунках26 грудня, 13:37 • 18067 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Х-47М2 «Кинджал»
Соціальна мережа
МіГ-31

Україна синхронізувала санкції з Великою Британією: у списку громадяни рф, Азербайджану, Сінгапуру та Нової Зеландії

Київ • УНН

 • 154 перегляди

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про синхронізацію санкцій з Великою Британією проти 8 фізичних та 40 юридичних осіб, пов'язаних з депортацією дітей та постачанням компонентів для зброї рф. Також Україна запровадила санкції проти 8 військових керівників Південного Судану відповідно до резолюцій Радбезу ООН.

Україна синхронізувала санкції з Великою Британією: у списку громадяни рф, Азербайджану, Сінгапуру та Нової Зеландії

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про синхронізацію санкцій з Великою Британією, а також обмеження відповідно до резолюцій Радбезу ООН. Про це пише УНН з посиланням на Офіс Президента.

Деталі

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України

- йдеться в повідомленні.

Перше рішення стосується синхронізації санкцій із Великою Британією. Обмеження застосовані проти восьми фізичних і 40 юридичних осіб. Це, зокрема, громадяни росії, Азербайджану, Сінгапуру та Нової Зеландії, які пов’язані з примусовою депортацією та перевихованням українських дітей, а також із постачанням до рф електроніки й компонентів подвійного призначення, що використовуються для виробництва ракет і дронів, якими росія завдає ударів по українських містах і громадах.

У списку юридичних осіб - компанії з росії, Гонконгу, ОАЕ, Таїланду, Туреччини, Індії та Сінгапуру, які серед іншого допомагають рф обходити міжнародні санкції та постачають промислові верстати, обладнання для авіатехніки, компоненти до "шахедів", комп’ютерні чипи й іншу мікроелектроніку для російського ВПК. Також частина компаній залучена до діяльності російського енергетичного сектору, імпорту російської нафти та забезпечення роботи тіньового флоту

- зазначається в повідомленні.

Загалом Україна синхронізувала 14 пакетів санкцій партнерів цього року, з них по два пакети США і Великої Британії, вісім - Європейського Союзу, по одному - Канади та Японії.

У другому рішенні йдеться про підтримку пропозицій, які вніс Кабмін, та запровадження санкцій відповідно до резолюцій Радбезу ООН і рішення й регламенту Ради Євросоюзу щодо ситуації в Південному Судані.

Під санкції потрапили вісім фізичних осіб, що належать до військового керівництва Південного Судану. Вони причетні не лише до продовження бойових дій і перешкоджання мирним переговорам, а й до актів насильства, зокрема щодо жінок і дітей, - убивств, катувань, зґвалтувань, викрадень, нападів на лікарні, школи й церкви. Серед них командувач Сил оборони, керівник Президентської гвардії та начальник Генерального штабу.

Нагадаємо

Китай оголосив про санкції проти 20 американських оборонних компаній та 10 керівників вищої ланки через продаж зброї Тайваню. Санкції передбачають заморожування активів компаній у Китаї та заборону на ведення бізнесу для фізичних осіб.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Техніка
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Рада Безпеки ООН
Південний Судан
Рада Європейського Союзу
Рада національної безпеки і оборони України
Нова Зеландія
Таїланд
Індія
Європейський Союз
Азербайджан
Гонконг
Сінгапур
Тайвань
Канада
Велика Британія
Об'єднані Арабські Емірати
Китай
Японія
Туреччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна