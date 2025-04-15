Південний Судан

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 2622 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 28323 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Ситуація з голодом у деяких районах Південного Судану досягла критичного рівня - ООН

Через ескалацію конфлікту та голод у Південному Судані 7,7 млн людей потребують допомоги. ООН повідомляє, що ситуація досягла критичного рівня, особливо у регіоні Великого Верхнього Нілу.

Новини Світу • 9 квітня, 13:11 • 8502 перегляди

США скасували всі візи для громадян Південного Судану: подробиці

США скасували всі чинні візи для громадян Південного Судану та обмежили їхню подальшу видачу. Причиною є нездатність уряду Південного Судану вчасно прийняти рішення про повернення своїх громадян.

Новини Світу • 6 квітня, 10:53 • 16531 перегляди

Перший віце-президент Південного Судану опинився під арештом: якими будуть наслідки для країни

Ріека Мачара, давнього суперника президента Салваторе Киїра, поміщено під домашній арешт. Місія ООН закликала сторони до стриманості на тлі зростання напруги в країні.

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У Південному Судані розбився пасажирський літак, щонайменше 20 людей загинули

Пасажирський літак розбився поблизу нафтових родовищ у Південному Судані, загинуло 20 людей. Єдиний вцілілий серед 21 пасажира на борту, літак виконував рейс для працівників нафтової компанії.

Новини Світу • 29 січня, 13:15 • 23946 перегляди

У Норвегії в автобусній аварії загинули троє людей: подробиці

В Норвегії автобус з іноземними туристами зійшов з траси E10 і опинився у воді, троє людей загинули. Серед пасажирів були громадяни 8 країн, 11 осіб госпіталізовано, рятувальна операція триває.

Новини Світу • 26 грудня, 23:35 • 18369 перегляди

США запроваджують нові візові обмеження для посадовців Південного Судану

США вводять візові санкції проти осіб у Південному Судані, які не використовували ресурси країни належним чином. Обмеження стосуються тих, хто не боровся з корупцією та порушеннями прав людини.

Новини Світу • 21 грудня, 00:46 • 31812 перегляди

Африканські парламентарі відвідали окуповану Донеччину та наробили абсурдних заяв. Україна різко відреагувала

МЗС України висловило рішучий протест через візит делегації Панафриканського парламенту на окуповану територію Донецької області. Делегація з 12 африканських країн взяла участь у російській пропагандистській акції.

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​Папа Римський закликав домовитись припинити вогонь на всіх фронтах до Різдва

Папа Римський закликав міжнародну спільноту досягти припинення вогню на всіх фронтах до Різдва. Понтифік помолився за мир в Україні, на Близькому Сході та інших конфліктних регіонах.

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Близько 380 тис. людей змушені покинути свої будинки у Південному Судані через повені

Руйнівні повені в Південному Судані змусили 379 тисяч людей покинути домівки та зачепили 1,4 мільйона жителів. Стихія охопила 43 округи та спірний регіон Аб'єй, спричинивши спалах малярії.

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Під виглядом стажування у готелях росія заманює молодих жінок з Африки на завод з виробництва дронів. Працівниці зазнають експлуатації, працюють без належного захисту та під постійним наглядом.

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Кількість страт у світі зросла майже на третину - Amnesty International

У 2023 році у світі було страчено щонайменше 1153 людини, що на 31% більше, ніж у попередньому році, причому в Ірані та Саудівській Аравії було зафіксовано різке зростання, згідно зі звітом Amnesty International.

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Україна покращила позицію в індексі сприйняття корупції: отримала 36 балів зі 100

У 2023 році Україна посіла 104 місце зі 180 країн у світовому індексі сприйняття корупції, покращивши свою позицію на 3 пункти та отримавши 36 балів зі 100 можливих. За останні 10 років після Революції Гідності Україна додала 11 балів, що є найбільшим приростом серед нинішніх країн-кандидатів на вступ до ЄС.

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