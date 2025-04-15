Південний Судан

Через ескалацію конфлікту та голод у Південному Судані 7,7 млн людей потребують допомоги. ООН повідомляє, що ситуація досягла критичного рівня, особливо у регіоні Великого Верхнього Нілу.
США скасували всі чинні візи для громадян Південного Судану та обмежили їхню подальшу видачу. Причиною є нездатність уряду Південного Судану вчасно прийняти рішення про повернення своїх громадян.
Ріека Мачара, давнього суперника президента Салваторе Киїра, поміщено під домашній арешт. Місія ООН закликала сторони до
стриманості на тлі зростання напруги в країні.
Пасажирський літак розбився поблизу нафтових родовищ у Південному Судані, загинуло 20 людей. Єдиний вцілілий серед 21 пасажира на борту, літак виконував рейс для працівників нафтової компанії.
В Норвегії автобус з іноземними туристами зійшов з траси E10 і опинився у воді, троє людей загинули. Серед пасажирів були громадяни 8 країн, 11 осіб госпіталізовано, рятувальна операція триває.
США вводять візові санкції проти осіб у Південному Судані, які не використовували ресурси країни належним чином. Обмеження
стосуються тих, хто не боровся з корупцією та порушеннями прав людини.
МЗС України висловило рішучий протест через візит делегації Панафриканського парламенту на окуповану територію Донецької області. Делегація з 12 африканських країн взяла участь у російській пропагандистській акції.
Папа Римський закликав міжнародну спільноту досягти припинення вогню на всіх фронтах до Різдва. Понтифік помолився за мир в
Україні, на Близькому Сході та інших конфліктних регіонах.
Руйнівні повені в Південному Судані змусили 379 тисяч людей покинути домівки та зачепили 1,4 мільйона жителів. Стихія охопила 43 округи та спірний регіон Аб'єй, спричинивши спалах малярії.
Під виглядом стажування у готелях росія заманює молодих жінок з Африки на завод з виробництва дронів. Працівниці зазнають
експлуатації, працюють без належного захисту та під постійним наглядом.
У 2023 році у світі було страчено щонайменше 1153 людини, що на 31% більше, ніж у попередньому році, причому в Ірані та
Саудівській Аравії було зафіксовано різке зростання, згідно зі звітом Amnesty International.
У 2023 році Україна посіла 104 місце зі 180 країн у світовому індексі сприйняття корупції, покращивши свою позицію на 3 пункти та отримавши 36 балів зі 100 можливих. За останні 10 років після Революції Гідності Україна додала 11 балів, що є найбільшим приростом серед нинішніх країн-кандидатів на вступ до ЄС.