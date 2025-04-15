Південний Судан

Кількість страт у світі зросла майже на третину - Amnesty International

У 2023 році у світі було страчено щонайменше 1153 людини, що на 31% більше, ніж у попередньому році, причому в Ірані та Саудівській Аравії було зафіксовано різке зростання, згідно зі звітом Amnesty International.