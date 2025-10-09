ООН скоротить чверть миротворців у дев'яти гарячих точках світу через брак коштів
Київ • УНН
Організація Об'єднаних Націй зктикнулася з кризою ліквідності, у зв'язку з чим змушена скоротити значну кількість своїх миротворчих військ у світі. Передає УНН із посиланням на EFE та Еuronews.
Деталі
Напередодні високопоставлені чиновники ООН підтвердили, що організація скоротить на чверть кількість миротворців у дев'яти операціях по всьому світу. Це відбудеться у найближчі місяці. Рішення пов'язано із браком коштів. Як відомо, Сполучені Штати просувають бачення президента Трампа "Америка понад усе", тож майбутнє фінансування з боку США наразі залишається невизначеним.
Нам доведеться репатріювати приблизно 25% наших миротворчих військ та поліції, а також їхнє обладнання. Це також торкнеться великої кількості місій цивільного персоналу
Представник організації також заявив, що місії повинні "визначити скорочення витрат, еквівалентне 15% їхніх бюджетів, яке буде реалізовано протягом дев’яти місяців".
Довідково
Серед країн, де ООН має миротворчі місії, є Конго, Центральноафриканська Республіка, Південний Судан, Ліван, Кіпр та Косово. Кожна зі 193 країн-членів ООН юридично зобов'язана сплачувати свою частку миротворчих місій.
Нагадаємо
Організація Об'єднаних Націй завершила перегляд оцінки бюджету на 2026 рік, запропонувавши скорочення видатків на понад 500 мільйонів доларів.