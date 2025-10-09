ООН скоротить чверть миротворців у дев'яти гарячих точках світу через брак коштів

$41.400.09
Ексклюзив
07:35 • 5776 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
07:20 • 6758 перегляди
Удари рф знищили понад половину видобутку газу в Україні - Bloomberg
05:56 • 10660 перегляди
8 жовтня, 17:48 • 34257 перегляди
Зеленський погодив СБУ деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну
9 жовтня, 01:15 • 13983 перегляди
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 52898 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
8 жовтня, 19:17 • 24998 перегляди
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
8 жовтня, 18:01 • 47521 перегляди
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році
8 жовтня, 17:48 • 34257 перегляди
Зеленський погодив СБУ деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну
8 жовтня, 17:38 • 28761 перегляди
В Україні схвалили План проходження зими: що він передбачає
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 52898 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
8 жовтня, 12:14 • 58480 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Популярнi новини
Модель ШІ стала членом ради директорів держфонду Казахстану 8 жовтня, 22:51 • 5404 перегляди
Німеччина скасовує прискорене отримання громадянства для іноземців 8 жовтня, 23:38 • 9286 перегляди
Мінус 60 окупантів на день: військові відзвітували, як ліквідують росіян на Дніпропетровщині9 жовтня, 00:06 • 11938 перегляди
БпЛА атакували Волгоградську область: горять об'єкти паливно-енергетичного комплексуPhoto9 жовтня, 01:52 • 23275 перегляди
Тарифи принесли мир у світ: Трамп заявив, що його економічна стратегія зупиняє війни04:10 • 3940 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Ексклюзив
07:35 • 5788 перегляди
Ексклюзив
07:35 • 5788 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 52902 перегляди
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 52902 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру8 жовтня, 12:14 • 58485 перегляди
Рейдерство і корупція в НАБУ: про що свідчитиме нардеп Христенко8 жовтня, 11:59 • 37880 перегляди
Російські "шахеди" почали бити по рухомих об'єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
8 жовтня, 11:52 • 49786 перегляди
Ексклюзив
8 жовтня, 11:52 • 49786 перегляди
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості8 жовтня, 16:22 • 22225 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії8 жовтня, 07:42 • 39792 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 53963 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 55755 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 106811 перегляди
Financial Times
Fox News
Grand Theft Auto (серія відеоігор)
Falcon 9
Ракета New Shepard

ООН скоротить чверть миротворців у дев'яти гарячих точках світу через брак коштів

Київ • УНН

 • 1716 перегляди

Організація Об'єднаних Націй зіткнулася з кризою ліквідності, що призведе до скорочення чверті миротворчих військ у дев'яти операціях по всьому світу. Це рішення пов'язане з браком коштів, а майбутнє фінансування з боку США залишається невизначеним.

ООН скоротить чверть миротворців у дев'яти гарячих точках світу через брак коштів

Організація Об'єднаних Націй зктикнулася з кризою ліквідності, у зв'язку з чим змушена скоротити значну кількість своїх миротворчих військ у світі. Передає УНН із посиланням на EFE та Еuronews.

Деталі

Напередодні високопоставлені чиновники ООН підтвердили, що організація скоротить на чверть кількість миротворців у дев'яти операціях по всьому світу. Це відбудеться у найближчі місяці. Рішення пов'язано із браком коштів. Як відомо, Сполучені Штати просувають бачення президента Трампа "Америка понад усе", тож майбутнє фінансування з боку США наразі залишається невизначеним.

Нам доведеться репатріювати приблизно 25% наших миротворчих військ та поліції, а також їхнє обладнання. Це також торкнеться великої кількості місій цивільного персоналу

- повідомив ЗМІ чиновник на умовах анонімності.

Представник організації також заявив, що місії повинні "визначити скорочення витрат, еквівалентне 15% їхніх бюджетів, яке буде реалізовано протягом дев’яти місяців".

Довідково

Серед країн, де ООН має миротворчі місії, є Конго, Центральноафриканська Республіка, Південний Судан, Ліван, Кіпр та Косово. Кожна зі 193 країн-членів ООН юридично зобов'язана сплачувати свою частку миротворчих місій.

Нагадаємо

Організація Об'єднаних Націй завершила перегляд оцінки бюджету на 2026 рік, запропонувавши скорочення видатків на понад 500 мільйонів доларів. 

Ігор Тележніков

Південний Судан
Організація Об'єднаних Націй
Ліван
Дональд Трамп
Центральноафриканська Республіка
Сполучені Штати Америки
Косово
Демократична Республіка Конго
Кіпр