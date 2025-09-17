ООН скорочує бюджет на 2026 рік на понад 500 мільйонів доларів

Організація Об'єднаних Націй завершила перегляд оцінки бюджету на 2026 рік: запропоновано скорочення видатків більш ніж на 500 мільйонів доларів. Про це йдеться на сайті організації, передає УНН.

Зазначається, що переглянуті кошториси, представлені у понеділок, 15 вересня Консультативному комітету з адміністративних та бюджетних питань (ККАБВ), передбачають скорочення ресурсів на 15,1% та посад на 18,8% у регулярному бюджеті порівняно з 2025 роком.

Допоміжний рахунок для операцій з підтримки миру, який фінансує персонал та послуги, що забезпечують підтримку місій ООН у всьому світі, також підлягає скороченню у період 2025/26 року

У листі до держав-членів Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що скорочення стали результатом ретельного аналізу порядку виконання мандатів та розподілу ресурсів.

За словами високопосадовця ООН, оновлений проєкт бюджету становитиме 3,238 млрд доларів замість близько 3,7 млрд, як було раніше заплановано. Це означає скорочення 2681 робочого місця.

Антоніу Гутерріш повідомив про "зменшення більш ніж на 15% рівня регулярного бюджету", що еквівалентно приблизно 500 млн доларів.

Він підкреслив, що скорочення торкнуться трьох основних напрямів діяльності ООН - миру і безпеки, прав людини та сталого розвитку. Водночас програми для найменш розвинених країн залишаться без змін.

Для деяких колег ці зміни означатимуть переїзд їхніх родин, для інших — нові функції чи зміну підпорядкування, а для певної частини — завершення служби в ООН