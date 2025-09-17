ООН скорочує бюджет на 2026 рік на понад 500 мільйонів доларів

$41.230.05
16 вересня, 16:50
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
16 вересня, 07:30
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
Жодного дружнього наміру в росії немає: Зеленський про доповідь Служби зовнішньої розвідки16 вересня, 18:06 • 4970 перегляди
Трамп заявив про чудову розмову з Моді: йшлося про врегулювання конфлікту в Україні16 вересня, 18:36 • 6034 перегляди
Ексголкіпера “Динамо” та “Шахтаря” затримали при спробі незаконно перетнути кордон, він вже у навчальному центрі ЗСУ - ЗМІPhoto16 вересня, 20:20 • 7488 перегляди
Трамп разом з дружиною Меланією прибули до Великої Британії (відео)Video16 вересня, 20:51 • 3398 перегляди
Понад десять ворожих БпЛА атакують Кіровоградщину: у місті лунають вибухи22:47 • 6248 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 19218 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 35043 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині16 вересня, 12:55 • 22852 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 54849 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 43194 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Чарльз ІІІ
Марко Рубіо
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Чехія
Угорщина
УНН Lite
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 12594 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo16 вересня, 12:26 • 19840 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 51058 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 49876 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 54463 перегляди
ООН скорочує бюджет на 2026 рік на понад 500 мільйонів доларів

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Організація Об'єднаних Націй завершила перегляд оцінки бюджету на 2026 рік, запропонувавши скорочення видатків на понад 500 мільйонів доларів. Це призведе до скорочення 2681 робочого місця та переведення близько 200 співробітників до менш дорогих міст.

ООН скорочує бюджет на 2026 рік на понад 500 мільйонів доларів

Організація Об'єднаних Націй завершила перегляд оцінки бюджету на 2026 рік: запропоновано скорочення видатків більш ніж на 500 мільйонів доларів. Про це йдеться на сайті організації, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що переглянуті кошториси, представлені у понеділок, 15 вересня Консультативному комітету з адміністративних та бюджетних питань (ККАБВ), передбачають скорочення ресурсів на 15,1% та посад на 18,8% у регулярному бюджеті порівняно з 2025 роком.

Допоміжний рахунок для операцій з підтримки миру, який фінансує персонал та послуги, що забезпечують підтримку місій ООН у всьому світі, також підлягає скороченню у період 2025/26 року

- йдеться у повідомленні.

У листі до держав-членів Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що скорочення стали результатом ретельного аналізу порядку виконання мандатів та розподілу ресурсів.

За словами високопосадовця ООН, оновлений проєкт бюджету становитиме 3,238 млрд доларів замість близько 3,7 млрд, як було раніше заплановано. Це означає скорочення 2681 робочого місця.

Антоніу Гутерріш повідомив про "зменшення більш ніж на 15% рівня регулярного бюджету", що еквівалентно приблизно 500 млн доларів.

Він підкреслив, що скорочення торкнуться трьох основних напрямів діяльності ООН - миру і безпеки, прав людини та сталого розвитку. Водночас програми для найменш розвинених країн залишаться без змін.

Для деяких колег ці зміни означатимуть переїзд їхніх родин, для інших — нові функції чи зміну підпорядкування, а для певної частини — завершення служби в ООН

- пояснив він.

Очікується, що близько 200 співробітників із Женеви та Нью-Йорка переведуть у менш дорогі міста, зокрема Найробі. Це частина ініціативи UN80, яку Гутерріш просуває для підвищення гнучкості та ефективності організації.

За тиждень до Генасамблеї ООН Трамп буде у Європі, Київ планує активний тиждень дипломатії - Зеленський15.09.25, 19:22 • 3820 переглядiв

Віта Зеленецька

