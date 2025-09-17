ООН сокращает бюджет на 2026 год более чем на 500 миллионов долларов

Организация Объединенных Наций завершила пересмотр оценки бюджета на 2026 год: предложено сокращение расходов более чем на 500 миллионов долларов. Об этом говорится на сайте организации, передает УНН.

Отмечается, что пересмотренные сметы, представленные в понедельник, 15 сентября Консультативному комитету по административным и бюджетным вопросам (ККАБВ), предусматривают сокращение ресурсов на 15,1% и должностей на 18,8% в регулярном бюджете по сравнению с 2025 годом.

Вспомогательный счет для операций по поддержанию мира, который финансирует персонал и услуги, обеспечивающие поддержку миссий ООН по всему миру, также подлежит сокращению в период 2025/26 года

В письме к государствам-членам Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что сокращения стали результатом тщательного анализа порядка выполнения мандатов и распределения ресурсов.

По словам высокопоставленного чиновника ООН, обновленный проект бюджета составит 3,238 млрд долларов вместо около 3,7 млрд, как было ранее запланировано. Это означает сокращение 2681 рабочего места.

Антониу Гутерриш сообщил об "уменьшении более чем на 15% уровня регулярного бюджета", что эквивалентно примерно 500 млн долларов.

Он подчеркнул, что сокращения коснутся трех основных направлений деятельности ООН - мира и безопасности, прав человека и устойчивого развития. В то же время программы для наименее развитых стран останутся без изменений.

Для некоторых коллег эти изменения будут означать переезд их семей, для других — новые функции или изменение подчинения, а для определенной части — завершение службы в ООН