16 сентября, 16:50
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
16 сентября, 15:22
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
16 сентября, 14:08
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
16 сентября, 10:07
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
16 сентября, 09:54
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
16 сентября, 09:19
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
16 сентября, 07:30
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
ООН сокращает бюджет на 2026 год более чем на 500 миллионов долларов

Киев • УНН

 • 272 просмотра

Организация Объединенных Наций завершила пересмотр оценки бюджета на 2026 год, предложив сокращение расходов более чем на 500 миллионов долларов. Это приведет к сокращению 2681 рабочего места и переводу около 200 сотрудников в менее дорогие города.

ООН сокращает бюджет на 2026 год более чем на 500 миллионов долларов

Организация Объединенных Наций завершила пересмотр оценки бюджета на 2026 год: предложено сокращение расходов более чем на 500 миллионов долларов. Об этом говорится на сайте организации, передает УНН.

Детали

Отмечается, что пересмотренные сметы, представленные в понедельник, 15 сентября Консультативному комитету по административным и бюджетным вопросам (ККАБВ), предусматривают сокращение ресурсов на 15,1% и должностей на 18,8% в регулярном бюджете по сравнению с 2025 годом.

Вспомогательный счет для операций по поддержанию мира, который финансирует персонал и услуги, обеспечивающие поддержку миссий ООН по всему миру, также подлежит сокращению в период 2025/26 года

- говорится в сообщении.

В письме к государствам-членам Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что сокращения стали результатом тщательного анализа порядка выполнения мандатов и распределения ресурсов.

По словам высокопоставленного чиновника ООН, обновленный проект бюджета составит 3,238 млрд долларов вместо около 3,7 млрд, как было ранее запланировано. Это означает сокращение 2681 рабочего места.

Антониу Гутерриш сообщил об "уменьшении более чем на 15% уровня регулярного бюджета", что эквивалентно примерно 500 млн долларов.

Он подчеркнул, что сокращения коснутся трех основных направлений деятельности ООН - мира и безопасности, прав человека и устойчивого развития. В то же время программы для наименее развитых стран останутся без изменений.

Для некоторых коллег эти изменения будут означать переезд их семей, для других — новые функции или изменение подчинения, а для определенной части — завершение службы в ООН

- пояснил он.

Ожидается, что около 200 сотрудников из Женевы и Нью-Йорка переведут в менее дорогие города, в частности Найроби. Это часть инициативы UN80, которую Гутерриш продвигает для повышения гибкости и эффективности организации.

За неделю до Генассамблеи ООН Трамп будет в Европе, Киев планирует активную неделю дипломатии - Зеленский15.09.25, 19:22 • 3826 просмотров

Вита Зеленецкая

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Женева
Антониу Гутерриш
Организация Объединенных Наций
Нью-Йорк