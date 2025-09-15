$41.280.03
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
14:18 • 11970 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
12:27 • 17205 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
15 сентября, 09:58 • 21613 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
15 сентября, 05:44 • 50815 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 34702 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 31798 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
14 сентября, 13:13 • 35730 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 57693 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
13 сентября, 14:03 • 73057 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
За неделю до Генассамблеи ООН Трамп будет в Европе, Киев планирует активную неделю дипломатии - Зеленский

Киев • УНН

 • 56 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об активной неделе дипломатии на площадке Генассамблеи ООН. Он подчеркнул важность скоординированной работы с европейскими лидерами для давления на россию.

За неделю до Генассамблеи ООН Трамп будет в Европе, Киев планирует активную неделю дипломатии - Зеленский

Сейчас – за неделю до Генеральной Ассамблеи – Президент Трамп будет в Европе. Как сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, Киев планирует активную неделю дипломатии на площадке Генассамблеи ООН, передает УНН.

Планируем также активную неделю нашей дипломатии на площадке Генеральной Ассамблеи ООН, и важно, чтобы эта неделя дала толчок дипломатии. Сейчас – за неделю до Генеральной Ассамблеи – Президент Трамп будет в Европе 

- заявил Зеленский.

Реальность российского террора и зверств: Сибига о смертоносной атаке на Яровую на фоне начала 80-й сессии Генассамблеи ООН09.09.25, 16:52 • 3074 просмотра

Добавим

Президент напомнил, что продолжается очень активная наша работа с лидерами европейских стран, чтобы мы были все скоординированы и действительно достигли решений для давления на Россию – решений, которые все равно придется принимать.

И если на затягивание войны Россией нет действительно ощутимого ответа мира, если санкции и тарифы откладываются, если российская армия безнаказанно запускает дроны уже и по Польше, это Путин и в дальнейшем будет воспринимать как разрешение воевать 

- резюмировал Зеленский.

Трамп анонсировал разговор с главой Китая в пятницу15.09.25, 15:45 • 1862 просмотра

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Генеральная Ассамблея ООН
Дональд Трамп
Европа
Владимир Зеленский
Киев
Польша