За неделю до Генассамблеи ООН Трамп будет в Европе, Киев планирует активную неделю дипломатии - Зеленский

Планируем также активную неделю нашей дипломатии на площадке Генеральной Ассамблеи ООН, и важно, чтобы эта неделя дала толчок дипломатии. Сейчас – за неделю до Генеральной Ассамблеи – Президент Трамп будет в Европе

Реальность российского террора и зверств: Сибига о смертоносной атаке на Яровую на фоне начала 80-й сессии Генассамблеи ООН

Президент напомнил, что продолжается очень активная наша работа с лидерами европейских стран, чтобы мы были все скоординированы и действительно достигли решений для давления на Россию – решений, которые все равно придется принимать.

И если на затягивание войны Россией нет действительно ощутимого ответа мира, если санкции и тарифы откладываются, если российская армия безнаказанно запускает дроны уже и по Польше, это Путин и в дальнейшем будет воспринимать как разрешение воевать