За тиждень до Генасамблеї ООН Трамп буде у Європі, Київ планує активний тиждень дипломатії - Зеленський

Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський повідомив про активний тиждень дипломатії на майданчику Генасамблеї ООН. Він наголосив на важливості скоординованої роботи з європейськими лідерами для тиску на росію.
Зараз – за тиждень до Генеральної Асамблеї – Президент Трамп буде у Європі. Як повідомив Президент України Володимир Зеленський, Київ планує активний тиждень дипломатії на майданчику Генасамблеї ООН, передає УНН.
Плануємо також активний тиждень нашої дипломатії на майданчику Генеральної Асамблеї ООН, і важливо, щоб цей тиждень дав поштовх дипломатії. Зараз – за тиждень до Генеральної Асамблеї – Президент Трамп буде у Європі
Президент нагадав, що триває дуже активна наша робота з лідерами європейських країн, щоб ми були всі скоординовані та справді досягли рішень для тиску на росію – рішень, які все одно доведеться ухвалювати.
І якщо на затягування війни росією немає дійсно відчутної відповіді світу, якщо санкції й тарифи відкладаються, якщо російська армія безкарно запускає дрони вже й по Польщі, це путін і надалі сприйматиме як дозвіл воювати
