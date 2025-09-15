За тиждень до Генасамблеї ООН Трамп буде у Європі, Київ планує активний тиждень дипломатії - Зеленський

Зараз – за тиждень до Генеральної Асамблеї – Президент Трамп буде у Європі. Як повідомив Президент України Володимир Зеленський, Київ планує активний тиждень дипломатії на майданчику Генасамблеї ООН, передає УНН.

Реальність російського терору і звірств: Сибіга про смертоносну атаку на Ярову на тлі початку 80 сесії Генасамблеї ООН

Президент нагадав, що триває дуже активна наша робота з лідерами європейських країн, щоб ми були всі скоординовані та справді досягли рішень для тиску на росію – рішень, які все одно доведеться ухвалювати.

І якщо на затягування війни росією немає дійсно відчутної відповіді світу, якщо санкції й тарифи відкладаються, якщо російська армія безкарно запускає дрони вже й по Польщі, це путін і надалі сприйматиме як дозвіл воювати