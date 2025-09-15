$41.280.03
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
14:18 • 11965 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
12:27 • 17204 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
15 вересня, 09:58 • 21612 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
15 вересня, 05:44 • 50812 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 34701 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 31797 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
14 вересня, 13:13 • 35730 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 57692 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
13 вересня, 14:03 • 73056 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 05:44 • 50815 перегляди
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщуPhoto13 вересня, 16:18 • 30705 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 109854 перегляди
За тиждень до Генасамблеї ООН Трамп буде у Європі, Київ планує активний тиждень дипломатії - Зеленський

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив про активний тиждень дипломатії на майданчику Генасамблеї ООН. Він наголосив на важливості скоординованої роботи з європейськими лідерами для тиску на росію.

За тиждень до Генасамблеї ООН Трамп буде у Європі, Київ планує активний тиждень дипломатії - Зеленський

Зараз – за тиждень до Генеральної Асамблеї ООН Президент Трамп буде у Європі. Як повідомив Президент України Володимир Зеленський, Київ планує активний тиждень дипломатії на майданчику Генасамблеї ООН, передає УНН.

Плануємо також активний тиждень нашої дипломатії на майданчику Генеральної Асамблеї ООН, і важливо, щоб цей тиждень дав поштовх дипломатії. Зараз – за тиждень до Генеральної Асамблеї – Президент Трамп буде у Європі 

- заявив Зеленський.

Реальність російського терору і звірств: Сибіга про смертоносну атаку на Ярову на тлі початку 80 сесії Генасамблеї ООН09.09.25, 16:52 • 3074 перегляди

Додамо

Президент нагадав, що триває дуже активна наша робота з лідерами європейських країн, щоб ми були всі скоординовані та справді досягли рішень для тиску на росію – рішень, які все одно доведеться ухвалювати.

І якщо на затягування війни росією немає дійсно відчутної відповіді світу, якщо санкції й тарифи відкладаються, якщо російська армія безкарно запускає дрони вже й по Польщі, це путін і надалі сприйматиме як дозвіл воювати 

- резюмував Зеленський.

Трамп анонсував розмову із главою Китаю у п'ятницю15.09.25, 15:45 • 1862 перегляди

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Генеральна Асамблея ООН
Дональд Трамп
Європа
Володимир Зеленський
Київ
Польща