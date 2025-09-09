Реальність російського терору і звірств: Сибіга про смертоносну атаку на Ярову на тлі початку 80 сесії Генасамблеї ООН
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав вбивство 24 цивільних у Яровій цинічним на тлі початку 80-ї сесії Генасамблеї ООН. Президент Зеленський повідомив, що авіабомба влучила по селищу, коли люди отримували пенсії.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що вбивство росіянами 24 цивільних людей у Яровій Донецької області є особливо цинічним на тлі початку 80 сесії Генеральної Асамблеї ООН. Про це пише УНН з посиланням на МЗС України.
Це такий цинізм, що жорстоке вбивство росією щонайменше 23 цивільних осіб у Яровій за допомогою авіабомби сталося в той самий день, коли розпочинається 80-а сесія Генеральної Асамблеї ООН. Це має слугувати нагадуванням про реальність за межами зали засідань Асамблеї. Реальність російського терору і звірств. Це час для дипломатії сили
Сибіга також нагадав, що саме сьогодні Анналена Бербок заступає на посаду Генерального секретаря ООН.
Я бажаю їй успіхів у її зусиллях у цей складний час. Україна сподівається на тісну співпрацю з нею та всіма державами-членами задля досягнення наших спільних цілей
Міністр також нагадав, що Генеральна Асамблея ООН завжди була важливою частиною міжнародної реакції на агресивну війну росії проти України.
Вона повинна залишатися активною силою міжнародного миру і безпеки. Асамблея також має залишатися ключовою платформою для подолання глобальних викликів - бідності, зміни клімату, відсутності продовольчої безпеки та нерівності - і сприяти досягненню Цілей сталого розвитку
Наостанок він нагадав, що Україна й надалі підтримуватиме зміцнення Асамблеї як опори колективних дій, гарантуючи, що спільне майбутнє цивілізованих країн ґрунтується на мирі, справедливості та сталому розвитку.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у вівторок, 9 вересня, російські загарбники скинули авіабомбу по селищу Ярова на Донеччині, де у цей час перебували цивільні люди - вони отримували пенсійні виплати. За попередніми даними, загинуло щонайменше 24 людини.