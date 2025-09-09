Реальність російського терору і звірств: Сибіга про смертоносну атаку на Ярову на тлі початку 80 сесії Генасамблеї ООН

$41.250.03
ukenru
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 31473 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 55889 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 49907 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31 • 31396 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 28053 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 27269 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 39340 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 56747 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 29117 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 50666 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Популярнi новини
На ТОТ шукають зрадників, що допомагають відбирати житло в українців - ЦНС9 вересня, 05:16 • 12227 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію9 вересня, 07:22 • 34016 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 25729 перегляди
Удари по нафтопереробних заводах рф сприяють прибутковості відповідної галузі у США - Reuters08:15 • 4326 перегляди
Порошенко ставить рекорди в збагаченні – лише за серпень задекларував майже 1 млрд: до війни він таку суму заробляв за 6 років12:18 • 5320 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію9 вересня, 07:22 • 34163 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo8 вересня, 15:42 • 56747 перегляди
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном8 вересня, 13:06 • 48148 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Віталій Кличко
Дональд Туск
Україна
Сполучені Штати Америки
Непал
Державний кордон України
Індія
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 25852 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 29617 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 28547 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 97608 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 54587 перегляди
Шахед-136
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси
Ейфелева вежа

Реальність російського терору і звірств: Сибіга про смертоносну атаку на Ярову на тлі початку 80 сесії Генасамблеї ООН

Київ • УНН

 • 182 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав вбивство 24 цивільних у Яровій цинічним на тлі початку 80-ї сесії Генасамблеї ООН. Президент Зеленський повідомив, що авіабомба влучила по селищу, коли люди отримували пенсії.

Реальність російського терору і звірств: Сибіга про смертоносну атаку на Ярову на тлі початку 80 сесії Генасамблеї ООН

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що вбивство росіянами 24 цивільних людей у Яровій Донецької області є особливо цинічним на тлі початку 80 сесії Генеральної Асамблеї ООН. Про це пише УНН з посиланням на МЗС України.

Це такий цинізм, що жорстоке вбивство росією щонайменше 23 цивільних осіб у Яровій за допомогою авіабомби сталося в той самий день, коли розпочинається 80-а сесія Генеральної Асамблеї ООН. Це має слугувати нагадуванням про реальність за межами зали засідань Асамблеї. Реальність російського терору і звірств. Це час для дипломатії сили 

- повідомив Сибіга.

Сибіга також нагадав, що саме сьогодні Анналена Бербок заступає на посаду Генерального секретаря ООН.

Я бажаю їй успіхів у її зусиллях у цей складний час. Україна сподівається на тісну співпрацю з нею та всіма державами-членами задля досягнення наших спільних цілей 

- зазначив глава МЗС.

Міністр також нагадав, що Генеральна Асамблея ООН завжди була важливою частиною міжнародної реакції на агресивну війну росії проти України.

Вона повинна залишатися активною силою міжнародного миру і безпеки. Асамблея також має залишатися ключовою платформою для подолання глобальних викликів - бідності, зміни клімату, відсутності продовольчої безпеки та нерівності - і сприяти досягненню Цілей сталого розвитку 

- нагадав Сибіга.

Наостанок він нагадав, що Україна й надалі підтримуватиме зміцнення Асамблеї як опори колективних дій, гарантуючи, що спільне майбутнє цивілізованих країн ґрунтується на мирі, справедливості та сталому розвитку.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у вівторок, 9 вересня, російські загарбники скинули авіабомбу по селищу Ярова на Донеччині, де у цей час перебували цивільні люди - вони отримували пенсійні виплати. За попередніми даними, загинуло щонайменше 24 людини.

Павло Зінченко

Політика
Генеральна Асамблея ООН
Донецька область
Анналена Бербок
Андрій Сибіга
Володимир Зеленський
Україна