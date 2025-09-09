Реальность российского террора и зверств: Сибига о смертоносной атаке на Яровую на фоне начала 80-й сессии Генассамблеи ООН

$41.250.03
48.380.22
ukenru
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 31440 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 55779 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 49818 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31 • 31338 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 28008 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 27246 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 39322 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 56697 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 29114 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 50658 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию9 сентября, 07:22 • 34084 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дрона
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 55784 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимости
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 49823 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo8 сентября, 15:42 • 56698 просмотра
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей8 сентября, 13:06 • 48100 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 25784 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 29583 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 28521 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 97576 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 54562 просмотра
Реальность российского террора и зверств: Сибига о смертоносной атаке на Яровую на фоне начала 80-й сессии Генассамблеи ООН

Киев • УНН

 • 152 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал убийство 24 мирных жителей в Яровой циничным на фоне начала 80-й сессии Генассамблеи ООН. Президент Зеленский сообщил, что авиабомба попала по поселку, когда люди получали пенсии.

Реальность российского террора и зверств: Сибига о смертоносной атаке на Яровую на фоне начала 80-й сессии Генассамблеи ООН

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что убийство россиянами 24 мирных жителей в Яровой Донецкой области является особо циничным на фоне начала 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом пишет УНН со ссылкой на МИД Украины.

Это такой цинизм, что жестокое убийство Россией по меньшей мере 23 мирных жителей в Яровой с помощью авиабомбы произошло в тот самый день, когда начинается 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Это должно служить напоминанием о реальности за пределами зала заседаний Ассамблеи. Реальность российского террора и зверств. Это время для дипломатии силы 

- сообщил Сибига.

Сибига также напомнил, что именно сегодня Анналена Бербок вступает в должность Генерального секретаря ООН.

Я желаю ей успехов в ее усилиях в это сложное время. Украина надеется на тесное сотрудничество с ней и всеми государствами-членами для достижения наших общих целей 

- отметил глава МИД.

Министр также напомнил, что Генеральная Ассамблея ООН всегда была важной частью международной реакции на агрессивную войну России против Украины.

Она должна оставаться активной силой международного мира и безопасности. Ассамблея также должна оставаться ключевой платформой для преодоления глобальных вызовов - бедности, изменения климата, отсутствия продовольственной безопасности и неравенства - и способствовать достижению Целей устойчивого развития 

- напомнил Сибига.

Напоследок он напомнил, что Украина и в дальнейшем будет поддерживать укрепление Ассамблеи как опоры коллективных действий, гарантируя, что общее будущее цивилизованных стран основывается на мире, справедливости и устойчивом развитии.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во вторник, 9 сентября, российские захватчики сбросили авиабомбу по поселку Яровая в Донецкой области, где в это время находились мирные люди - они получали пенсионные выплаты. По предварительным данным, погибло по меньшей мере 24 человека.

Павел Зинченко

Политика
Генеральная Ассамблея ООН
Донецкая область
Анналена Бербок
Андрей Сибига
Владимир Зеленский
Украина