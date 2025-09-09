Реальность российского террора и зверств: Сибига о смертоносной атаке на Яровую на фоне начала 80-й сессии Генассамблеи ООН
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал убийство 24 мирных жителей в Яровой циничным на фоне начала 80-й сессии Генассамблеи ООН. Президент Зеленский сообщил, что авиабомба попала по поселку, когда люди получали пенсии.
Это такой цинизм, что жестокое убийство Россией по меньшей мере 23 мирных жителей в Яровой с помощью авиабомбы произошло в тот самый день, когда начинается 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Это должно служить напоминанием о реальности за пределами зала заседаний Ассамблеи. Реальность российского террора и зверств. Это время для дипломатии силы
Сибига также напомнил, что именно сегодня Анналена Бербок вступает в должность Генерального секретаря ООН.
Я желаю ей успехов в ее усилиях в это сложное время. Украина надеется на тесное сотрудничество с ней и всеми государствами-членами для достижения наших общих целей
Министр также напомнил, что Генеральная Ассамблея ООН всегда была важной частью международной реакции на агрессивную войну России против Украины.
Она должна оставаться активной силой международного мира и безопасности. Ассамблея также должна оставаться ключевой платформой для преодоления глобальных вызовов - бедности, изменения климата, отсутствия продовольственной безопасности и неравенства - и способствовать достижению Целей устойчивого развития
Напоследок он напомнил, что Украина и в дальнейшем будет поддерживать укрепление Ассамблеи как опоры коллективных действий, гарантируя, что общее будущее цивилизованных стран основывается на мире, справедливости и устойчивом развитии.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во вторник, 9 сентября, российские захватчики сбросили авиабомбу по поселку Яровая в Донецкой области, где в это время находились мирные люди - они получали пенсионные выплаты. По предварительным данным, погибло по меньшей мере 24 человека.