Реальность российского террора и зверств: Сибига о смертоносной атаке на Яровую на фоне начала 80-й сессии Генассамблеи ООН

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что убийство россиянами 24 мирных жителей в Яровой Донецкой области является особо циничным на фоне начала 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом пишет УНН со ссылкой на МИД Украины.

Это такой цинизм, что жестокое убийство Россией по меньшей мере 23 мирных жителей в Яровой с помощью авиабомбы произошло в тот самый день, когда начинается 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Это должно служить напоминанием о реальности за пределами зала заседаний Ассамблеи. Реальность российского террора и зверств. Это время для дипломатии силы