Трамп анонсировал разговор с главой Китая в пятницу

Президент Дональд Трамп заявил, что проведет с главой Китая Си Цзиньпином разговор в пятницу. Также сказал, что большая торговая встреча в Европе между США и КНР прошла очень хорошо, передает УНН.

Большая торговая встреча в Европе между Соединенными Штатами Америки и Китаем прошла очень хорошо! Она скоро завершится. Также было достигнуто соглашение по "определенной" компании, которую молодежь в нашей стране очень хотела спасти. Они будут очень счастливы! Я буду разговаривать с президентом Си в пятницу. Наши отношения остаются очень крепкими!!! - написал Трамп в Truth Social.

Дополнение

Министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что США и Китай близки к достижению соглашения по платформе социальных сетей TikTok, но соглашение может зависеть от требований Китая о торговых уступках.

Ранее Financial Times писало, что перспективы саммита Трампа и Си в Пекине омрачают таможенные тарифы и вопрос фентанила.

Представитель МИД Китая Линь Цзянь, отвечая на сообщения о том, что США недавно призвали членов G7 и НАТО коллективно ввести дополнительные тарифы на Китай за покупку российской нефти, заявил, что сотрудничество Китая с Россией "является легитимным, законным и безупречным".