Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
На Сумщине предотвращено заказное убийство
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Трамп анонсировал разговор с главой Китая в пятницу

Киев • УНН

Президент США Дональд Трамп проведет разговор с главой Китая Си Цзиньпином в пятницу. Этому предшествовала успешная торговая встреча в Европе, где также достигнуто соглашение по компании, которую "молодежь хотела спасти".

Трамп анонсировал разговор с главой Китая в пятницу

Президент Дональд Трамп заявил, что проведет с главой Китая Си Цзиньпином разговор в пятницу. Также сказал, что большая торговая встреча в Европе между США и КНР прошла очень хорошо, передает УНН.

Большая торговая встреча в Европе между Соединенными Штатами Америки и Китаем прошла очень хорошо! Она скоро завершится. Также было достигнуто соглашение по "определенной" компании, которую молодежь в нашей стране очень хотела спасти. Они будут очень счастливы! Я буду разговаривать с президентом Си в пятницу. Наши отношения остаются очень крепкими!!! 

- написал Трамп в Truth Social.

Дополнение

Министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что США и Китай близки к достижению соглашения по платформе социальных сетей TikTok, но соглашение может зависеть от требований Китая о торговых уступках.

Ранее Financial Times писало, что перспективы саммита Трампа и Си в Пекине омрачают таможенные тарифы и вопрос фентанила.

Представитель МИД Китая Линь Цзянь, отвечая на сообщения о том, что США недавно призвали членов G7 и НАТО коллективно ввести дополнительные тарифы на Китай за покупку российской нефти, заявил, что сотрудничество Китая с Россией "является легитимным, законным и безупречным".

Анна Мурашко

