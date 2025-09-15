Китай відхиляє заклики США щодо тарифів за торгівлю з росією: заява МЗС

$41.310.00
48.270.00
ukenru
Ексклюзив
09:58 • 998 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
05:44 • 18088 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 18165 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 19973 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 27657 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 51686 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 70238 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 104529 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 86534 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 84751 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
5.1м/с
44%
754мм
Популярнi новини
Ворог атакував Запоріжжя вночі, одна з громад залишилася без світла, горять приватні будинкиPhoto15 вересня, 00:48 • 16149 перегляди
NASA показало зоряний пейзаж карликової галактики поблизу Чумацького Шляху15 вересня, 02:27 • 11421 перегляди
ISW: росія використовує атаки дронами по Польщі та Румунії для оцінки реакції НАТО15 вересня, 02:59 • 13556 перегляди
Синоптики дали прогноз на 15 вересня: де очікувати дощі та грози15 вересня, 03:58 • 7564 перегляди
Командувач СБС "Мадяр" повідомив про призупинку роботи Starlink05:13 • 15103 перегляди
Публікації
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах09:21 • 3050 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт08:30 • 5826 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Ексклюзив
05:44 • 18087 перегляди
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщуPhoto13 вересня, 16:18 • 17612 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 96155 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Михайло Федоров
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Румунія
Іспанія
Реклама
УНН Lite
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto08:11 • 3534 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина07:06 • 5466 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 22642 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 29288 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 78349 перегляди
Актуальне
Starlink
Forbes
Financial Times
The Guardian
Fox News

Китай відхиляє заклики США щодо тарифів за торгівлю з росією: заява МЗС

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Речник МЗС Китаю Лінь Цзянь назвав співпрацю з росією легітимною, реагуючи на заклики США до G7 та НАТО щодо додаткових тарифів. Він заявив, що дії США підривають міжнародну торгівлю, а Китай займає неупереджену позицію щодо війни в Україні.

Китай відхиляє заклики США щодо тарифів за торгівлю з росією: заява МЗС

Речник МЗС Китаю Лінь Цзянь, відповідаючи на повідомлення про те, що США нещодавно закликали членів G7 та НАТО колективно запровадити додаткові тарифи на Китай за купівлю російської нафти, заявив, що співпраця Китаю з росією "є легітимною, законною та бездоганною". Про це повідомляє УНН з посиланням на Global Times News.

Деталі

Цей крок США є типовим актом одностороннього залякування та економічного примусу, який серйозно підриває правила міжнародної торгівлі та загрожує безпеці та стабільності світових промислових та постачальних ланцюгів 

- заявив Лінь Цзянь.

Також речник зазначив, що Китай у питанні російсько-української війни займає "об'єктивну та неупереджену позицію, наполягаючи на сприянні мирним переговорам".

Ми рішуче виступаємо проти того, щоб деякі сторони звертали це питання проти Китаю. І ми рішуче виступаємо проти запровадження незаконних односторонніх санкцій та довгострокової юрисдикції щодо Китаю

- сказав він.

Нагадаємо

Зустріч президента США Дональда Трампа з керівником КНР Сі Цзіньпін опинилась під загрозою зриву. Причиною стали митні тарифи, а також "різні погляди на торгівлю та постачання фентанілу".

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
НАТО
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Китай