Китай відхиляє заклики США щодо тарифів за торгівлю з росією: заява МЗС
Київ • УНН
Речник МЗС Китаю Лінь Цзянь назвав співпрацю з росією легітимною, реагуючи на заклики США до G7 та НАТО щодо додаткових тарифів. Він заявив, що дії США підривають міжнародну торгівлю, а Китай займає неупереджену позицію щодо війни в Україні.
Речник МЗС Китаю Лінь Цзянь, відповідаючи на повідомлення про те, що США нещодавно закликали членів G7 та НАТО колективно запровадити додаткові тарифи на Китай за купівлю російської нафти, заявив, що співпраця Китаю з росією "є легітимною, законною та бездоганною". Про це повідомляє УНН з посиланням на Global Times News.
Деталі
Цей крок США є типовим актом одностороннього залякування та економічного примусу, який серйозно підриває правила міжнародної торгівлі та загрожує безпеці та стабільності світових промислових та постачальних ланцюгів
Також речник зазначив, що Китай у питанні російсько-української війни займає "об'єктивну та неупереджену позицію, наполягаючи на сприянні мирним переговорам".
Ми рішуче виступаємо проти того, щоб деякі сторони звертали це питання проти Китаю. І ми рішуче виступаємо проти запровадження незаконних односторонніх санкцій та довгострокової юрисдикції щодо Китаю
Нагадаємо
Зустріч президента США Дональда Трампа з керівником КНР Сі Цзіньпін опинилась під загрозою зриву. Причиною стали митні тарифи, а також "різні погляди на торгівлю та постачання фентанілу".