Китай відхиляє заклики США щодо тарифів за торгівлю з росією: заява МЗС

Речник МЗС Китаю Лінь Цзянь, відповідаючи на повідомлення про те, що США нещодавно закликали членів G7 та НАТО колективно запровадити додаткові тарифи на Китай за купівлю російської нафти, заявив, що співпраця Китаю з росією "є легітимною, законною та бездоганною". Про це повідомляє УНН з посиланням на Global Times News.

Цей крок США є типовим актом одностороннього залякування та економічного примусу, який серйозно підриває правила міжнародної торгівлі та загрожує безпеці та стабільності світових промислових та постачальних ланцюгів

Також речник зазначив, що Китай у питанні російсько-української війни займає "об'єктивну та неупереджену позицію, наполягаючи на сприянні мирним переговорам".

Ми рішуче виступаємо проти того, щоб деякі сторони звертали це питання проти Китаю. І ми рішуче виступаємо проти запровадження незаконних односторонніх санкцій та довгострокової юрисдикції щодо Китаю