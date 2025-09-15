Китай отклоняет призывы США о тарифах за торговлю с россией: заявление МИД
Киев • УНН
Представитель МИД Китая Линь Цзянь назвал сотрудничество с россией легитимным, реагируя на призывы США к G7 и НАТО о дополнительных тарифах. Он заявил, что действия США подрывают международную торговлю, а Китай занимает беспристрастную позицию по отношению к войне в Украине.
Представитель МИД Китая Линь Цзянь, отвечая на сообщения о том, что США недавно призвали членов G7 и НАТО коллективно ввести дополнительные тарифы на Китай за покупку российской нефти, заявил, что сотрудничество Китая с россией "является легитимным, законным и безупречным". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Global Times News.
Детали
Этот шаг США является типичным актом одностороннего запугивания и экономического принуждения, который серьезно подрывает правила международной торговли и угрожает безопасности и стабильности мировых промышленных и поставочных цепей
Также спикер отметил, что Китай в вопросе российско-украинской войны занимает "объективную и беспристрастную позицию, настаивая на содействии мирным переговорам".
Мы решительно выступаем против того, чтобы некоторые стороны обращали этот вопрос против Китая. И мы решительно выступаем против введения незаконных односторонних санкций и долгосрочной юрисдикции в отношении Китая
Напомним
Встреча президента США Дональда Трампа с руководителем КНР Си Цзиньпином оказалась под угрозой срыва. Причиной стали таможенные тарифы, а также "разные взгляды на торговлю и поставки фентанила".