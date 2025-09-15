Китай отклоняет призывы США о тарифах за торговлю с россией: заявление МИД

$41.310.00
Эксклюзив
09:58 • 1242 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
05:44 • 18445 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 18370 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 20134 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 27794 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рф
14 сентября, 09:08 • 51786 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 70296 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 104554 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 86556 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 84775 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
публикации
Эксклюзивы
Враг атаковал Запорожье ночью, одна из общин осталась без света, горят частные дома
15 сентября, 00:48
NASA показало звездный пейзаж карликовой галактики вблизи Млечного Пути
15 сентября, 02:27
ISW: Россия использует атаки дронами по Польше и Румынии для оценки реакции НАТО
15 сентября, 02:59
Синоптики дали прогноз на 15 сентября: где ожидать дожди и грозы
15 сентября, 03:58
Командующий СБС "Мадьяр" сообщил о приостановке работы Starlink
05:13
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах
09:21
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт
08:30
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
05:44 • 18423 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борща
13 сентября, 16:18
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмы
13 сентября, 07:00
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителей
08:11
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина
07:06
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 км
14 сентября, 09:45
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитацию
13 сентября, 14:46
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходные
12 сентября, 14:01
Китай отклоняет призывы США о тарифах за торговлю с россией: заявление МИД

Киев • УНН

 • 122 просмотра

Представитель МИД Китая Линь Цзянь назвал сотрудничество с россией легитимным, реагируя на призывы США к G7 и НАТО о дополнительных тарифах. Он заявил, что действия США подрывают международную торговлю, а Китай занимает беспристрастную позицию по отношению к войне в Украине.

Китай отклоняет призывы США о тарифах за торговлю с россией: заявление МИД

Представитель МИД Китая Линь Цзянь, отвечая на сообщения о том, что США недавно призвали членов G7 и НАТО коллективно ввести дополнительные тарифы на Китай за покупку российской нефти, заявил, что сотрудничество Китая с россией "является легитимным, законным и безупречным". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Global Times News.

Детали

Этот шаг США является типичным актом одностороннего запугивания и экономического принуждения, который серьезно подрывает правила международной торговли и угрожает безопасности и стабильности мировых промышленных и поставочных цепей 

- заявил Линь Цзянь.

Также спикер отметил, что Китай в вопросе российско-украинской войны занимает "объективную и беспристрастную позицию, настаивая на содействии мирным переговорам".

Мы решительно выступаем против того, чтобы некоторые стороны обращали этот вопрос против Китая. И мы решительно выступаем против введения незаконных односторонних санкций и долгосрочной юрисдикции в отношении Китая

- сказал он.

Напомним

Встреча президента США Дональда Трампа с руководителем КНР Си Цзиньпином оказалась под угрозой срыва. Причиной стали таможенные тарифы, а также "разные взгляды на торговлю и поставки фентанила".

Евгений Устименко

НАТО
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Китай