Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
На Сумщині попереджено замовне вбивство
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідні
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Саміт Трампа та Сі Цзіньпіна під загрозою зриву через митні тарифи та фентаніл - Financial Times

Київ • УНН

 • 1016 перегляди

Зустріч президента США Дональда Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна опинилася під загрозою зриву. Причиною стали митні тарифи та питання фентанілу, що перешкоджають прогресу в переговорах.

Саміт Трампа та Сі Цзіньпіна під загрозою зриву через митні тарифи та фентаніл - Financial Times

Перспективи саміту Трампа і Сі в Пекіні затьмарюють митні тарифи та питання фентаніл, передає УНН із посиланням на публікацію Financial Times.

Деталі

У переговорах між США та Китаєм поки малопомітний прогрес і це знижує ймовірність проведення саміту між лідерами країн - Дональдом Трампом та Сі Цзинпіном - в Пекіні. 

Раніше стало відомо, що Китай офіційно запросив Дональда Трампа до Пекіна на саміт з президентом Сі Цзіньпіном. Але у Вашингтоні ще не відповіли. США та Китай наразі все ще мають "різні погляди на торгівлю та постачання фентанілу".

Великою перешкодою було розчарування США Пекіном за те, що він не припинив експорт хімічних речовин, що використовуються для виробництва фентанілу, смертельного синтетичного опіоїду.

- пише видання. 

Пекін запропонував вжити заходів, але лише разом зі скасуванням США тарифів, пов'язаних з фентанілом, які Трамп запровадив проти Китаю. 

Розбіжності між Вашингтоном та Пекіном

У США наполягають на тому, що Китай повинен вжити заходів і показати результати до будь-якого послаблення митних тарифів.

У зв'язку з вищеперерахованим, можлива зустріч Трампа і Сі на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва здається набагато менш значущою.

Коментар

Ймовірно, досі існують суперечливі думки щодо того, чи повинні Трамп і Сі зустрітися в Пекіні чи в рамках АТЕС. Крім того, Пекін все ще намагається зрозуміти, чого хоче адміністрація Трампа – справжньої угоди, постійних переговорів чи фотосесії в Пекіні?

 - пояснює Сара Беран, колишній високопоставлений чиновник Білого дому з питань Китаю.

Малоймовірно, що Пекін захоче забезпечити пишність, яка перевищить його візит у 2017 році, і президент Трамп буде побоюватися, що його сприймуть як завершальний штрих нещодавньої хвилі візитів Пекіна на високому рівні президента Росії Володимира Путіна та лідера Північної Кореї Кім Чен Ина

– каже Райан Хасс, експерт з питань Китаю в Інституті Брукінгса.

Він зазначає, що обґрунтування проведення саміту в Пекіні "розмивається" через відсутність проривів у переговорах.

Водночас - для зустрічі в АТЕС все ще існує "переконлива логіка".

Думка Денніса Вайлдера, колишнього високопоставленого чиновника Білого дому в Китаї.

Він вважає, що більш імовірно, - Трамп і Сі зустрінуться в Пекіні.

Трамп майже напевно віддав би перевагу саміту в Пекіні, щоб протистояти нещодавнім образам теплого прийому Путіна та Кіма. Зустріч на полях АТЕС надто нагадуватиме зустріч Байдена та Сі на полях минулорічного саміту АТЕС у Сан-Франциско

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив, що не шукає зустрічі з Сі Цзіньпіном, але готовий відвідати Китай лише за його запрошенням. Раніше адміністрація Трампа відмовила президенту Тайваню у зупинці в Нью-Йорку після заперечень Китаю.

Ігор Тележніков

ЕкономікаНовини Світу
Володимир Путін
Financial Times
Кім Чен Ин
Пекін
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки