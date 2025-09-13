Китай попередив Велику Британію та США через прохід кораблів Тайванською протокою

Китай попередив Велику Британію та США після того, як їхні військові кораблі пройшли через Тайванську протоку, де панує напруженість у дипломатичних відносинах, передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

У п'ятницю китайським військово-морським і військово-повітряним силам було наказано відслідковувати та попереджати два кораблі, HMS Richmond та USS Higgins, що проходили через 110-мильний (180-кілометровий) прохід між островом та материковою частиною Китаю.

За даними Східного командування Народно-визвольної армії Китаю (НОАК), ці кораблі займалися створенням заворушень і провокаціями.

"Дії Сполучених Штатів та Великої Британії посилають невірні сигнали та підривають мир та стабільність у Тайванській протоці", — йдеться у заяві.

Додамо

Міністерство оборони Великої Британії заявило, що прохід був звичайним, додавши, що Королівський флот, де б він не діяв, "діє у повній відповідності до норм міжнародного права та здійснює право на свободу судноплавства відповідно до Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права".

Командування ВМС США в Індо-Тихоокеанському регіоні також охарактеризувало місію як звичайний транзит, описуючи протоку як "за межами територіальних вод будь-якої прибережної держави".

"Права і свободи судноплавства в Тайванській протоці не повинні обмежуватися", - йдеться у заяві.

Що ще відомо?

Британське судно, розгорнуте у Східно-Китайському морі в 2021 році, - це фрегат типу 34, або класу "Дьюк", а американський корабель - есмінець з керованими ракетами Aegis класу "Арлі Берк" (Flight II).

Раніше в п'ятницю ВМС Китаю заявили, що їхній третій авіаносець, "Фуцзянь", який все ще проходить ходові випробування, також пройшов через протоку.

Минулого тижня канадський та австралійський військові кораблі здійснили прохід цим стратегічним водним шляхом.

США та їхні союзники, включаючи Канаду, Велику Британію та Францію, спрямовують кораблі вздовж протоки, яку вони вважають такими, що перебувають у міжнародних водах, приблизно раз на місяць.

У червні ще один британський військовий корабель, HMS Spey, пройшов через протоку, щоб створити проблеми, за словами Пекіна.

Китай розглядає Тайвань як свою територію, що Тайбей відкидає, і стверджує, що протока є частиною її територіальних вод.

За останні п'ять років Пекін посилив військовий тиск на острів, у тому числі проводячи військові навчання поблизу.

Вища посадова особа Тайваню щодо Китаю та голова Ради у справах материкового Китаю заявив у п'ятницю, що Китай готується до вторгнення на Тайвань.

Виступаючи у Вашингтоні, Цзю Чуйчен попередив, що падіння Тайваню викличе регіональний "ефект доміно", який загрожуватиме безпеці США.