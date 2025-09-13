Китай предупредил Великобританию и США из-за прохода кораблей через Тайваньский пролив

Китай предупредил Великобританию и США после того, как их военные корабли прошли через Тайваньский пролив, где царит напряженность в дипломатических отношениях, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

В пятницу китайским военно-морским и военно-воздушным силам было приказано отслеживать и предупреждать два корабля, HMS Richmond и USS Higgins, проходившие через 110-мильный (180-километровый) проход между островом и материковой частью Китая.

По данным Восточного командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК), эти корабли занимались созданием беспорядков и провокациями.

"Действия Соединенных Штатов и Великобритании посылают неверные сигналы и подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе", — говорится в заявлении.

Добавим

Министерство обороны Великобритании заявило, что проход был обычным, добавив, что Королевский флот, где бы он ни действовал, "действует в полном соответствии с нормами международного права и осуществляет право на свободу судоходства в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву".

Командование ВМС США в Индо-Тихоокеанском регионе также охарактеризовало миссию как обычный транзит, описывая пролив как "за пределами территориальных вод любого прибрежного государства".

"Права и свободы судоходства в Тайваньском проливе не должны ограничиваться", - говорится в заявлении.

Что еще известно?

Британское судно, развернутое в Восточно-Китайском море в 2021 году, - это фрегат типа 34, или класса "Дьюк", а американский корабль - эсминец с управляемыми ракетами Aegis класса "Арли Берк" (Flight II).

Ранее в пятницу ВМС Китая заявили, что их третий авианосец, "Фуцзянь", который все еще проходит ходовые испытания, также прошел через пролив.

На прошлой неделе канадский и австралийский военные корабли совершили проход по этому стратегическому водному пути.

США и их союзники, включая Канаду, Великобританию и Францию, направляют корабли вдоль пролива, который они считают находящимся в международных водах, примерно раз в месяц.

В июне еще один британский военный корабль, HMS Spey, прошел через пролив, чтобы создать проблемы, по словам Пекина.

Китай рассматривает Тайвань как свою территорию, что Тайбэй отвергает, и утверждает, что пролив является частью ее территориальных вод.

За последние пять лет Пекин усилил военное давление на остров, в том числе проводя военные учения поблизости.

Высшее должностное лицо Тайваня по Китаю и глава Совета по делам материкового Китая заявил в пятницу, что Китай готовится к вторжению на Тайвань.

Выступая в Вашингтоне, Цзю Чуйчэнь предупредил, что падение Тайваня вызовет региональный "эффект домино", который будет угрожать безопасности США.