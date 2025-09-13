$41.310.10
ukenru
Эксклюзив
10:21 • 6258 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
13 сентября, 07:00 • 16577 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo
12 сентября, 19:25 • 24996 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 39460 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 29674 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 44095 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 50251 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 36121 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 35506 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
12 сентября, 09:11 • 24514 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Китай предупредил Великобританию и США из-за прохода кораблей через Тайваньский пролив

Киев • УНН

 • 1844 просмотра

Китай предупредил Великобританию и США после того, как их военные корабли прошли через Тайваньский пролив. Китайские военные отслеживали HMS Richmond и USS Higgins, назвав их действия провокацией, подрывающей мир и стабильность.

Китай предупредил Великобританию и США из-за прохода кораблей через Тайваньский пролив

Китай предупредил Великобританию и США после того, как их военные корабли прошли через Тайваньский пролив, где царит напряженность в дипломатических отношениях, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

В пятницу китайским военно-морским и военно-воздушным силам было приказано отслеживать и предупреждать два корабля, HMS Richmond и USS Higgins, проходившие через 110-мильный (180-километровый) проход между островом и материковой частью Китая.

По данным Восточного командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК), эти корабли занимались созданием беспорядков и провокациями.

"Действия Соединенных Штатов и Великобритании посылают неверные сигналы и подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе", — говорится в заявлении.

США давят на G7 по поводу вторичных санкций против Китая и Индии и конфискации замороженных активов РФ - Bloomberg13.09.25, 02:49 • 3784 просмотра

Добавим

Министерство обороны Великобритании заявило, что проход был обычным, добавив, что Королевский флот, где бы он ни действовал, "действует в полном соответствии с нормами международного права и осуществляет право на свободу судоходства в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву".

Командование ВМС США в Индо-Тихоокеанском регионе также охарактеризовало миссию как обычный транзит, описывая пролив как "за пределами территориальных вод любого прибрежного государства".

"Права и свободы судоходства в Тайваньском проливе не должны ограничиваться", - говорится в заявлении.

Трамп: Си Цзиньпин пообещал не трогать Тайвань, пока я в Белом доме16.08.25, 07:49 • 5566 просмотров

Что еще известно?

Британское судно, развернутое в Восточно-Китайском море в 2021 году, - это фрегат типа 34, или класса "Дьюк", а американский корабль - эсминец с управляемыми ракетами Aegis класса "Арли Берк" (Flight II).

Ранее в пятницу ВМС Китая заявили, что их третий авианосец, "Фуцзянь", который все еще проходит ходовые испытания, также прошел через пролив.

На прошлой неделе канадский и австралийский военные корабли совершили проход по этому стратегическому водному пути.

США и их союзники, включая Канаду, Великобританию и Францию, направляют корабли вдоль пролива, который они считают находящимся в международных водах, примерно раз в месяц.

В июне еще один британский военный корабль, HMS Spey, прошел через пролив, чтобы создать проблемы, по словам Пекина.

Китай рассматривает Тайвань как свою территорию, что Тайбэй отвергает, и утверждает, что пролив является частью ее территориальных вод.

За последние пять лет Пекин усилил военное давление на остров, в том числе проводя военные учения поблизости.

Высшее должностное лицо Тайваня по Китаю и глава Совета по делам материкового Китая заявил в пятницу, что Китай готовится к вторжению на Тайвань.

Выступая в Вашингтоне, Цзю Чуйчэнь предупредил, что падение Тайваня вызовет региональный "эффект домино", который будет угрожать безопасности США.

Антонина Туманова

Новости Мира
Королевский флот
Военно-морской флот США
Организация Объединенных Наций
Вашингтон
Австралия
Тайвань
Канада
Франция
Великобритания
Китай
Соединённые Штаты