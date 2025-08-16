Трамп: Си Цзиньпин пообещал не трогать Тайвань, пока я в Белом доме
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что Си Цзиньпин заверил его в отсутствии планов силового давления на Тайвань. Это произошло во время личной беседы лидеров.
Детали
Президент США рассказал об этом в интервью Fox News по дороге на встречу с Владимиром Путиным, где должно было бы обсуждаться прекращение огня после трехлетней войны России против Украины. По его словам, мировые лидеры никогда бы не осмелились на агрессивные шаги, пока он находится в Белом доме.
Я не верю, что это произойдет, пока я здесь. Он никогда этого не сделает, пока я президент. Президент Си сказал мне это
Вашингтон традиционно придерживается политики стратегической неопределенности в отношении Тайваня. США остаются главным поставщиком вооружений для острова, но не дают прямых гарантий безопасности, вместо этого обязуясь обеспечить возможности для самозащиты Тайбэя.
Тема безопасности Тайваня уже не впервые появляется в риторике Трампа. В разговоре с Bloomberg он даже предложил Тайбэю "платить США за оборону".
