Трамп: Си Цзиньпин пообещал не трогать Тайвань, пока я в Белом доме

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время личного разговора лидер Китая Си Цзиньпин заверил его в отсутствии планов силового давления на Тайвань, пока Трамп будет оставаться у власти. Об этом сообщает Вloomberg, пишет УНН.

Детали

Президент США рассказал об этом в интервью Fox News по дороге на встречу с Владимиром Путиным, где должно было бы обсуждаться прекращение огня после трехлетней войны России против Украины. По его словам, мировые лидеры никогда бы не осмелились на агрессивные шаги, пока он находится в Белом доме.

Я не верю, что это произойдет, пока я здесь. Он никогда этого не сделает, пока я президент. Президент Си сказал мне это - цитирует Трампа Fox News.

Вашингтон традиционно придерживается политики стратегической неопределенности в отношении Тайваня. США остаются главным поставщиком вооружений для острова, но не дают прямых гарантий безопасности, вместо этого обязуясь обеспечить возможности для самозащиты Тайбэя.

Тема безопасности Тайваня уже не впервые появляется в риторике Трампа. В разговоре с Bloomberg он даже предложил Тайбэю "платить США за оборону".

Си Цзиньпин и Лула выступили против «протекционизма» США и призвали к единству страны глобального Юга