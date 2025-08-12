$41.450.06
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связями
13:29 • 7178 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12:50 • 12531 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12:25 • 27614 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
11:50 • 29496 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
09:50 • 34687 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
09:30 • 22352 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
09:00 • 17025 просмотра
"Поддерживаем решимость Трампа и должны выйти на позиции, что не дадут рф обмануть мир": Зеленский поблагодарил лидеров Европы и раскрыл планы россии
12 августа, 08:17 • 13915 просмотра
"Инфильтрация не означает получение контроля над территорией": ОТГ "Донецк" заявила об оборонительных боях и уничтожении просачивающегося врага
12 августа, 06:06 • 14915 просмотра
Войска рф нанесли ракетный удар по учебному подразделению ВСУ, известно о погибшем и 11 раненых - Сухопутные войска
Си Цзиньпин и Лула выступили против «протекционизма» США и призвали к единству страны глобального Юга

Киев • УНН

 • 762 просмотра

Президенты Китая и Бразилии Си Цзиньпин и Луис Инасиу Лула да Силва обсудили международную политику и призвали к совместному сопротивлению «односторонности» и «протекционизму» США. Лидеры договорились усиливать координацию в рамках БРИКС и «Большой двадцатки», а также углублять партнерство для укрепления единства стран глобального Юга.

Си Цзиньпин и Лула выступили против «протекционизма» США и призвали к единству страны глобального Юга

Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой раскритиковал торговую политику США и призвал к совместному сопротивлению "односторонности". Лидеры договорились усиливать координацию в рамках БРИКС и "Большой двадцатки".

Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Председатель КНР Си Цзиньпин и глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва провели часовой телефонный разговор, во время которого обсудили международную политику, последние события вокруг войны России против Украины и перспективы сотрудничества в рамках многосторонних форматов.

По данным китайских государственных СМИ, Си Цзиньпин призвал объединить усилия против односторонних решений и "протекционизма", терминов, которыми Пекин традиционно обозначает торговую политику США. Он подчеркнул, что считает нынешние отношения между Китаем и Бразилией "лучшими в истории" и выразил готовность углублять партнерство для укрепления единства и независимости стран глобального Юга.

Нефть дорожает на фоне продления перемирия по пошлинам между США и Китаем12.08.25, 08:48 • 2528 просмотров

Разговор состоялся на фоне обострения торговых споров с Вашингтоном. После недавних требований Дональда Трампа к Китаю увеличить закупки американской сои, Пекин продолжает наращивать импорт бобовых из Бразилии и тестирует поставки из Аргентины.

Тем временем повышенные тарифы США, вступившие в силу на прошлой неделе, особенно больно ударили по странам БРИКС.

Лула, который сейчас председательствует в объединении, в последние дни также контактировал с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, пытаясь укрепить солидарность в клубе ведущих развивающихся стран. Еще в мае, во время визита в Пекин, бразильский лидер подписал более 30 соглашений о китайских инвестициях в горнодобывающую отрасль, инфраструктуру и порты, закрепив курс на расширение экономического сотрудничества с Китаем.  

Президент Бразилии Лула отозвал посла в Израиле19.02.24, 22:32 • 29207 просмотров

Степан Гафтко

БРИКС
Bloomberg L.P.
Аргентина
Бразилия
Дональд Трамп
Нарендра Моди
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты