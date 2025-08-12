Си Цзиньпин и Лула выступили против «протекционизма» США и призвали к единству страны глобального Юга

Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой раскритиковал торговую политику США и призвал к совместному сопротивлению "односторонности". Лидеры договорились усиливать координацию в рамках БРИКС и "Большой двадцатки".

Детали

Председатель КНР Си Цзиньпин и глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва провели часовой телефонный разговор, во время которого обсудили международную политику, последние события вокруг войны России против Украины и перспективы сотрудничества в рамках многосторонних форматов.

По данным китайских государственных СМИ, Си Цзиньпин призвал объединить усилия против односторонних решений и "протекционизма", терминов, которыми Пекин традиционно обозначает торговую политику США. Он подчеркнул, что считает нынешние отношения между Китаем и Бразилией "лучшими в истории" и выразил готовность углублять партнерство для укрепления единства и независимости стран глобального Юга.

Разговор состоялся на фоне обострения торговых споров с Вашингтоном. После недавних требований Дональда Трампа к Китаю увеличить закупки американской сои, Пекин продолжает наращивать импорт бобовых из Бразилии и тестирует поставки из Аргентины.

Тем временем повышенные тарифы США, вступившие в силу на прошлой неделе, особенно больно ударили по странам БРИКС.

Лула, который сейчас председательствует в объединении, в последние дни также контактировал с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, пытаясь укрепить солидарность в клубе ведущих развивающихся стран. Еще в мае, во время визита в Пекин, бразильский лидер подписал более 30 соглашений о китайских инвестициях в горнодобывающую отрасль, инфраструктуру и порты, закрепив курс на расширение экономического сотрудничества с Китаем.

