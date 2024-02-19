Президент Бразилии Лула отозвал посла в Израиле

В 3-й ОШБр заявили о без вести пропавших бойцах в Авдеевке

Третья отдельная штурмовая бригада сообщила о пропавших без вести солдатах в Авдеевке во время боев, где российские войска применяли управляемые бомбы, что привело к ранениям и пропаже без вести, хотя никаких подтвержденных пленных из бригады не было.