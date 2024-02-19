Израиль объявил президента Бразилии персоной нон грата после его скандального заявления

Израиль объявил президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву персоной нон грата. Это произошло из-за сравнения войны против ХАМАС с Холокостом, которое привел бразильский лидер. Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, сообщает The Times of Israel, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Исраэль Кац, лично сказал послу Бразилии Федерико Майеру, что Израиль "не забудет и не простит" таких высказываний Лулы да Силвы. Это произошло возле мемориала жертвам Холокоста Яд ва-Шем в Иерусалиме.

От моего имени и от имени всех израильских граждан, скажите президенту Лули, что он персона нон грата в Израиле, пока он не откажется от своих заявлений, - сказал Кац.

Он добавил, что сравнение справедливой войны Израиля против ХАМАС со зверствами главаря нацистской Германии Адольфа Гитлера и нацистов - "это позор и жестокий антисемитский выпад".

Дополнение

Ранее президента Бразилии Лула да Силва заявил, что события, которые сейчас происходят в Секторе Газа, уже были в истории, "когда Гитлер решил убить евреев" Также он добавил, что это якобы война хорошо подготовленных солдат с женщинами и детьми.

Напомним

Израиль угрожает наземной операцией в Рафахе до начала Рамадана, если ХАМАС не освободит заложников.