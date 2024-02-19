Израиль объявил президента Бразилии персоной нон грата после его скандального заявления
Киев • УНН
Израиль объявил президента Бразилии персоной нон грата после того, как он сравнил войну Израиля против Хамаса с Холокостом.
Израиль объявил президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву персоной нон грата. Это произошло из-за сравнения войны против ХАМАС с Холокостом, которое привел бразильский лидер. Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, сообщает The Times of Israel, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что Исраэль Кац, лично сказал послу Бразилии Федерико Майеру, что Израиль "не забудет и не простит" таких высказываний Лулы да Силвы. Это произошло возле мемориала жертвам Холокоста Яд ва-Шем в Иерусалиме.
От моего имени и от имени всех израильских граждан, скажите президенту Лули, что он персона нон грата в Израиле, пока он не откажется от своих заявлений,
Он добавил, что сравнение справедливой войны Израиля против ХАМАС со зверствами главаря нацистской Германии Адольфа Гитлера и нацистов - "это позор и жестокий антисемитский выпад".
Дополнение
Ранее президента Бразилии Лула да Силва заявил, что события, которые сейчас происходят в Секторе Газа, уже были в истории, "когда Гитлер решил убить евреев" Также он добавил, что это якобы война хорошо подготовленных солдат с женщинами и детьми.
Напомним
Израиль угрожает наземной операцией в Рафахе до начала Рамадана, если ХАМАС не освободит заложников.
Израиль объявил президента Бразилии персоной нон грата после его скандального заявления
Израиль объявил президента Бразилии персоной нон грата после того, как он сравнил войну Израиля против Хамаса с Холокостом.
Транзит украинской агропродукции через Польшу в январе составил лишь 5% от общего объема - Кубраков
Транзит украинской сельскохозяйственной продукции через Польшу в январе 2024 года был примерно на две трети меньше, чем за месяц в 2022 году, и составил 0,37 млн тонн, что составляет лишь около 5% от общего объема экспорта того месяца, по словам вице-премьер-министра Украины.
у рф нет в Беларуси достаточных сил, чтобы осуществить повторное вторжение с севера - Демченко
Пограничники продолжают укреплять границу с Беларусью, поскольку Россия пока не имеет достаточных сил в Беларуси, чтобы начать второе наступление с северной границы.
Танки, ПВО и артиллерия: за неделю "Армия дронов" поразила более 350 единиц военной техники рф
По словам вице-премьер-министра Михаила Федорова, за прошедшую неделю украинские беспилотники уничтожили более 350 единиц российской военной техники, включая танки, бронемашины и склады с горючим.
Юлия Навальная завела аккаунт в сети Х и заявила, что продолжит дело мужа
Юлия Навальная объявила на своем новом аккаунте в сети X, что она продолжит дело своего мужа Алексея Навального, которого убил путин.
Уничтожение российского "цезаря куникова": к месту затопления корабля, вероятно, направляется плавучий кран
Плавучий кран, вероятно, направляется к месту, где у берегов Крыма затонул российский десантный корабль "цезарь куников", чтобы убрать его обломки.
ЕС начал расследование в отношении TikTok в связи с вероятными нарушениями правил защиты несовершеннолетних
ЕС начинает расследование в отношении TikTok в связи с возможными нарушениями правил защиты детей и вредного контента в соответствии с Законом о цифровых услугах.
Армия рф из "Градов" атаковала село на Запорожье, есть погибший - ОВА
Российские войска обстреляли из "Градов" село Приморское в Запорожской области, в результате чего погиб 57-летний местный житель.
Для ударов по Украине россия впервые могла использовать "квадратные" ракеты Х-69 - СМИ
По сообщениям СМИ, россия впервые могла использовать крылатые ракеты "квадратные" ракеты Х-69 во время ударов по Украине в феврале.
Кубраков о блокаде на границе с Польшей: ситуация может выйти из-под контроля
Вице-премьер-министр Кубраков выразил обеспокоенность, что блокада на границе с Польшей может еще больше обостриться, и выразил надежду, что польское правительство решит этот вопрос.