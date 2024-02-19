Ізраїль оголосив президента Бразилії персоною нон грата після його скандальної заяви

Ізраїль оголосив президента Бразилії Луїса Інасіу Лулу да Сілву персоною нон грата. Це сталося через порівняння війни проти ХАМАС з Голокостом, яке навів бразильський лідер. Про це заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац, повідомляє The Times of Israel, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що Ісраель Кац, особисто сказав послу Бразилії Федеріко Маєру, що Ізраїль "не забуде і не пробачить" таких висловів Лули да Сілви. Це сталося біля меморіалу жертвам Голокосту Яд ва-Шем у Єрусалимі.

Від мого імені та від імені всіх ізраїльських громадян, скажіть президенту Лулі, що він персона нон грата в Ізраїлі, доки він не відмовиться від своїх заяв, - сказав Кац.

Він додав, що порівняння справедливої війни Ізраїлю проти ХАМАС зі звірствами ватажка нацистської Німеччини Адольфа Гітлера та нацистів - "це ганьба та жорстокий антисемітський випад".

Доповнення

Раніше президента Бразилії Лула да Сілва заявив, що події, що зараз відбуваються в Секторі Газа, вже були в історії, "коли Гітлер вирішив убити євреїв".Також він додав, що це нібито війна добре підготовлених солдатів з жінками та дітьми.

Нагадаємо

Ізраїль погрожує наземною операцією в Рафаху до початку Рамадану, якщо ХАМАС не звільнить заручників.