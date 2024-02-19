Ізраїль погрожує розпочати наземною операцією в Рафаху до Рамадану
Київ • УНН
Ізраїль погрожує наземною операцією в Рафаху до початку Рамадану, якщо ХАМАС не звільнить заручників.
Ізраїль погрожує розпочати наземну операції в Рафаху перед Рамаданом.
Про це повідомляє Yle, передає УНН.
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На конференції в Єрусалимі колишній міністр оборони та член військового кабінету Ізраїлю Бені Ганц оголосив, що Ізраїль готовий розпочати наземну операцію в місті Рафах до настання Рамадану, який розпочнеться 10 березня. Умовою для уникнення цієї операції є звільнення ХАМАС заручників, яких вони ще тримають під владою.
Додамо
Рамадан – священний місяць посту для мусульман, у цьому році припадає на 10 березня.
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